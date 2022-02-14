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為報稅季做好準備 國稅局：可線上查看預繳薪資

記者王珂／洛杉磯報導
美國國稅局外展處洛杉磯資深聯絡官Narina Bchtikian 。（記者王珂╱截圖）
美國國稅局外展處洛杉磯資深聯絡官Narina Bchtikian 。（記者王珂╱截圖）

北美華人會計師協會偕同國稅局、橙縣華僑文教服務中心，13日下午1至4時舉辦「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」。會中邀請施啓祥、梁俊鎧兩位會計師，與身兼會計師的律師尤信硯，律師賴威寧，和家族基金會執行董事余崇孝（Sean Yu），主講大家關心的議題，國稅局外展處洛杉磯資深聯絡官Narina Bchtikian與會分享如何為報稅季做好準備。

Narina Bchtikian表示，國稅局鼓勵稅務居民線上查看帳戶，在個人帳戶裡納稅人可以看到國稅局發送的通知。今年尚未設置線上帳戶的個人，應盡快採取行動創建帳戶，已設置線上帳戶的人應確保仍然可成功登錄。如果對在網上報稅或者是報稅有疑問，都可以在國稅局官網的如何註冊一欄找到答案。

Narina Bchtikian指出，如果你在過去幾年經常有大筆的退稅，可以查看自己預繳稅的數值是否正確，工薪階層要看自己的薪水數目是否正確。如果有問題就需要盡快調整，以免報稅出現問題。一些人報稅時不是使用社安號碼，而是用個人報稅識別號碼，這個號碼過去若使用，2022年可能已過期，報稅時需要重新登記。

根據國稅局紀錄，有極高比例納稅人，在退稅時使用識別號碼。國稅局付款的方式跟其他網站付款的系統一樣，如果是線上報稅，可以幫政府節省支出。

關於符合兒童補助的家庭2021年7月就已經開始收到錢了，去年一共收到總數50%。2022年1月這些家庭應該也已收到國稅局編號為6419的信，這封信需要拿給報稅會計師，以申請拿回剩餘的錢，但如果收到的錢已超過補助款，這筆錢需要退回。

報稅 國稅局 退稅

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