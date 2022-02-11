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洛市藝術區閣樓 華裔導演林詣彬掛牌700萬出售中

記者李雪／綜合報導
林詣彬出售自己在洛杉磯市中心擁有的一處閣樓（loft）。（圖片來源NeueFocus）
林詣彬出售自己在洛杉磯市中心擁有的一處閣樓（loft）。（圖片來源NeueFocus）

台灣出生的華裔導演林詣彬（Justin Lin），目前正在出售自己在洛杉磯市中心擁有的一處複式閣樓（loft）。這處房產曾經的主人皆是明星名人，預計林詣彬也將大賺一筆。

林詣彬最為人所知的是他曾執導過「玩命關頭」（Fast & Furious ，大陸譯「速度與激情」）系列電影，去年的「玩命關頭9」票房破紀錄更讓他名聲大噪。最近他以700萬元的要價，掛牌了洛市中心一座經過改建的工廠大頂樓，多層工作室式閣樓。

林詣彬目前正在出售自己在洛杉磯市中心擁有的一處閣樓（loft）。（圖片來源Neu...
林詣彬目前正在出售自己在洛杉磯市中心擁有的一處閣樓（loft）。（圖片來源NeueFocus）

這處房產不僅曾有群星閃耀的紀錄，而且增值不少。林詣彬2012年以260萬元從演員、導演、歌手Vincent Gallo手中買下，現在掛牌價看起來，將給林詣彬帶來一筆可觀的利潤。不過Gallo從來沒有長期住在這處閣樓中，但他曾將其出租，例如其中一名租客就是奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）。

林詣彬在橙縣Buena Park長大，但過去十年他的主要住所還是在巴沙迪那，在巴市擁有好幾處住宅。過去幾年裡，他一直使用市中心這處頂層閣樓，作為他「Perfect Storm Entertainment」電影製作公司的總部。

這間房所在大樓位於藝術區，最初於1925年建造，Nabisco餅乾公司的西海岸總部大樓。而於2007年被改建為生活和工作空間，同年它被宣佈為歷史文化紀念碑，現在被稱為「餅乾公司閣樓」（Biscuit Company Lofts）。該建築為居民提供全天候的禮賓服務，最近改建了一個健身區，還有游泳池。而且最重要的是，它位於米爾斯法案（Mills Act）的覆蓋範圍，因此可以降低物業稅。

林詣彬目前正在出售自己在洛杉磯市中心擁有的一處閣樓（loft）。（圖片來源Neu...
林詣彬目前正在出售自己在洛杉磯市中心擁有的一處閣樓（loft）。（圖片來源NeueFocus）

林詣彬所出售的這一間，跨越了七至九層，內部面積有4300平方呎，另有3600平方呎的私人戶外空間，這在洛市中心實屬豪華。屋裡還有私人電梯可到達所有的三層樓。內部裝潢是經典的現代「loft改造風」，包括裸露的磚牆、蜜色的楓木地板、工廠大小的直棂窗，超高的天花板與裸露的管道系統。

整個公寓有兩臥2.5浴室。客廳餐廳和廚房的外面，有一個巨大的露台，主臥室外還有一個較小的露台，以及一個陽光普照的屋頂露台，提供可以俯瞰城市、山脈的景觀。

林詣彬目前正在出售自己在洛杉磯市中心擁有的一處閣樓（loft）。（圖片來源Neu...
林詣彬目前正在出售自己在洛杉磯市中心擁有的一處閣樓（loft）。（圖片來源NeueFocus）

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