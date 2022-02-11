住宅裝修市場疫後需求大增 上半年料再創新高

裝修加工木材。（業者提供）

美國新冠疫情 爆發後，不少人因為外出疫情管控原因，居家時間增多，有的甚至在家辦公。部分人開始對自家室內外裝修，導致疫情後裝修市場消費增漲。進入新的一年，疫情仍在持續，據有關機構預測，裝修市場會再創新高，但下半年會有所降溫。華人住宅裝修改造業者表示，疫情期間家庭項目裝修業績好於以往，但家庭裝修材料漲價太多，未來或限制居民支出。

據來自裝修市場資訊，2020年全美居民用於居室裝修項目的支出增加15%，支出中位數為1萬5000元。全美各地居家避疫的人們，用各種方式對住宅及庭院，或大或小項目改造，比如購買智能溫度表、家庭安保系統、改造廚房、對管道升級等。其中最大改造項目在廚房，2020年對廚房改造中位支出增加14%，較比以往增加4萬元。

廚房裝修後圖。（業者提供）

最近由哈佛大學 發布研究報告，由疫情推動的家庭裝修熱，會在2022年再創新高。不過或許在下半年，會有所降溫。該報告是由哈佛大學住房研究聯合中心發布的，研究表明：勞動力、材料成本上升，以及利率上升，會阻礙消費者進行支出較大的家庭裝修項目。家庭裝修支出會繼續增長，至2022年第三季度，總額會達到4300億元，較比2021年同期增加近20%。

報告顯示，勞動力市場的穩步改善，居民家庭財務狀況好轉，導致2021年二手房銷售提高至612萬單位，這也是2006年以來最強勁一年。2022年家居裝修支出的進一步增長，將支持裝修業及服務業數百萬個就業崗位，並輔助其他行業。

哈佛大學的這項報告，也受到一項專業指數支持。據全美房屋建築商和皇家建築產品協會(National Ass. of Home Builders and Royal Building Products）的一項改造指標，2021年第四季度比上一年同期上升了四個百分點，顯示住宅改造商店信心。

據NAHB Remodelers主席柯寧漢姆（Steve Cunningham）表示，更高的住宅市場價值，為屋主改善房屋提供了資源和保障，也支撐了改造高需求，滿足消費期望。不少裝修改造商已經被客戶預訂，應接不暇。但是由於物流供應鏈發生問題，很多項目不得不推遲，一時難以解決。

南加 州「誠信裝修」業者陳先生表示，2021年他一年從事裝修工程沒停過，這是他從事該行業十餘年來沒有過的。一般居民裝修項目包括衛浴間、廚房、地板，甚至有的居民購買新屋全部裝修。由於活多，他也將以往雇工兩人，增加到三人至六人。薪水也增加，以往每人一天100元，增加到每天120元。

室外裝修圖。（業者提供）

陳先生說，預計2022年南加裝修領域消費不如2021年，一來疫情和緩，二來材料漲價，有的材料漲價超過50%，再是物價上漲居民節省支出，手裡的錢也不太寬裕了。

據調查顯示，較比過去兩年，室外項目改造裝修支出也增長很多，2020年增加6%。屋主在升級門廊和陽台項目裝修支出增加了25%。同時庭院也是屋主裝修重點，部分屋主在自家庭院及邊界種植植被，增加裝飾材料。2021年庭院項目裝修繼續增長。

庭院設計與施工業者丁先生表示，2021年他的業務較比往年增加了近30%，最大庭院工程近20萬元，最小幾千元；預計2022年上半年依舊很好，但下半年就不好說了，不過考慮到華人社區購屋的人依舊不少，相信這個市場也不會太差。