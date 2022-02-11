加價近百萬…南巴沙迪那百年老宅 現金出售

房子外觀。（Compass網站）

近一年火熱的房市讓加價購房現象十分普遍，近日在南巴沙迪那市（South Pasadena）交易的一棟老宅更是誇張，買家加價近百萬，現金購入，這棟房子從掛牌出售到完成交易整個過程不到一個月。

這棟老宅位於南巴沙迪那市Ramona街1532號，最近一次掛牌是在2021年12月31日，標價179萬9000元。2022年1月15日房屋已經進入pending sale，1月21日房屋以275萬完成交易，加價52.9%，買家為全現金購入。這棟房屋從掛牌到出售完成，整個過程不到一個月。據悉，該房屋買方、賣方都不是華人 ，賣家為一位作家。

客廳。（Compass網站）

加價百萬購物，不少人覺得不可思議，更何況單加價的錢就夠在別的地區購置一套豪宅了。不過這棟房子的來頭也不小。建於1910年的這棟老宅由著名建築師G. Lawrence Stimson設計，房子外觀是「工匠」風格的平房。房子位於南巴沙迪那市具有歷史的、幽靜的社區，這裡的房子多為100多、200多萬的豪宅。

房子從外面看，正面朝西，入口卻朝南，具有很好的私密性。外部為低調的灰紅色系。房子有四臥室，兩個浴室，一間廚房，家庭房，書房等，占地2035平方呎。房子後面有一個日式格調的花園，種有加州 本地耐旱植物，果樹等，十分愜意。加上前後院，整個房子面積為1萬319平方尺。

後院。（Compass網站）

房子內部裝修為簡樸又不失質感的「日本-瑞士」格調。內部有深色實木地板，家具以白色簡約風格為主。每間臥室面積不是很大，但配有獨立衣帽間，格局優雅。兩間浴室和廚房都經過重新裝新。該房屋曾參與「南巴沙迪那歷史房屋展」（South Pasadena Historic Home Tour）、「2017南巴沙迪那花園展」以及被列為「南巴沙迪那百年傳承房屋」。

臥室。（Compass網站）

根據南加 州房地產經紀Jimmy，買家「加價100萬也許是真的很喜歡這個房子建築師或建築風格，又或者想要買地後期開發，畢竟南巴沙迪那寸土寸金。」

另一位地產經紀Melissa說，這棟房子加價百萬成交，可能體現了房子實際價值和要價的差異，如果要價偏低放在市場上，加上最近房市加價的情況很兇，並且這棟房屋有歷史意義，就會造成加價很多的情況。這棟房子位於的南巴沙迪那社區，周圍都是百萬以上豪宅，甚至有300萬以上的。

根據Zillow上的交易記錄，該房子歷史上還有一次更誇張的漲價。房子在1998年以44萬成交，2015年10月9日再次掛牌上市，價格竟飆漲到了139萬5000元，漲幅為217%。當時也是在約一個月後完成以142萬5000元交易成功。