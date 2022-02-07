報稅季到了 國稅局提醒：報稅服務者收費不得抽成

美國國稅局外展部洛杉磯地區資深聯絡官Lourdes Jimenez （記者王珂╱線上會議截圖）

北美華人會計師協會偕同國稅局 、洛杉磯華僑文教服務中心，6日下午1至4時舉辦「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」，邀請業內專家詳細解說2022年稅務法規的最新變化，並分析投資、理財、節稅的法律與稅務要訣。

開幕式上，洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永，祝福大家今年宏圖大展。北美華人會計師協會監事長陳英煌會計師說，這是今年該協會第一場講座，代表協會祝大家新春快樂。協會現任會長張青則以當天是農曆大年初六，祝大家六六大順，順順利利一整年，和和順順每一天。

國稅局外展部洛杉磯地區資深聯絡官Lourdes Jimenez表示，她在國稅局服務將近30年，一直與北美華人會計師協會合作服務社區，她當天分享「如何選擇合格報稅 服務者，避免踩坑」。她說，當大家在準備2021報表稅時，首先要選一個合格的報稅服務者，不僅指會計師，還有其他經過國稅局考試的報稅代理人。按照國稅局最新紀錄，目前有數百萬份稅單尚未處理，如果你的稅單正確無誤，就可以不必耽誤時間很快拿到退稅 。「當你找到一個報稅服務者，必須要問清楚對方的收費，國稅局不允許按照稅務居民的退稅額度，抽成百分比收費。」

她表示，要避免選擇僅在稅季開門的報稅服務者，因為即使稅季結束，依然可能會有稅單問題需要跟你的報稅者聯絡。還要避免報稅者不跟你索要任何資料，按其自己的方法去報稅，為你爭取更高的退稅。

國稅局建議所有納稅人不要簽空白稅單，僅在稅單確認無誤時才簽名；另外報稅服務者需在你稅單第二頁的下面簽上姓名、公司名稱和地址、PTIN（填表人稅務識別號，是國稅局認證並核發給報稅者的號碼）。有了PTIN國稅局就可以找出為你填表的報稅者，如果稅表有問題，國稅局就會直接聯繫他們核對失誤的地方，如果你發現報稅者擅自修改你的稅表，你可以在國稅局官網下載14157或14157A表格通報給國稅局。

根據規定，稅務居民可以請納稅律師、會計師、在國稅局註冊登記的代理人代為報稅，如果請非專業人士代報稅，對方將不能代表你去跟國稅局核對存在的稅務問題，國稅局希望居民能找經過認證的報稅服務者，在網站https://irs.treasury.gov/rpo/rpo.jsf可以查到報稅者的歷史紀錄和報稅資料，也可以輸入住家附近的郵編號碼，尋找附近有資格報稅的服務者。