葉俊麟：虛擬貨幣、NFT 未來稅務新挑戰

葉俊麟主講「新時代財務密碼：元宇宙、虛擬貨幣及NFT未來稅務新挑戰」。（會議截圖）

北美華人會計師協會6日舉辦線上「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」。會計師葉俊麟主講「新時代財務密碼：元宇宙 、虛擬貨幣 及NFT未來稅務新挑戰」。

葉俊麟表示，許多民眾以為這些話題和自己無關，但其實自己的孩子買了很多這些產品，都忘記去報稅。或者一些民眾自己也買，還是應該坐下來和會計師或律師討論。

他解釋了這些「新世代的致富密碼」是什麼意思，指出加密貨幣的投資 和使用已經越來越普遍。NFT（非同質化代幣）目前主要以很多的藝術品的形式，無論是照片、視頻、圖像都可以作為加密的藝術品；元宇宙相當於一個虛擬世界，如今許多大企業都致力於元宇宙，他播放一段演示視頻解釋何為元宇宙。他表示，不只是投資者，如今很多下一代在這些領域獲得財富。

而國稅局自然不會坐視這麼大一塊收入不管，很早就認定虛擬貨幣須課稅。虛擬貨幣持有或交易者，須申報1040表，無論是收到、賣出、送出、兌換，或以任何其他方式獲取經濟利益，都需按短期最高37%或長期資本利得 (15%至23.8%)的稅率納稅。國稅局已經在全國發了1萬封信提醒炒幣民眾。

那麼投資NFT藝術品，有沒有可能課到28%，在財務報表裡到底是算作現金、存貨、投資還是非同質化呢？這是會計師可能需要面對的，而國稅局也虎視眈眈這筆收入。

此外他提醒民眾，國稅局最新的報稅說明上要求，「非法所得也要交稅」，須報稅的範圍包括非法收入如售賣違法藥物、偷竊、收受賄賂等。另外1099-K申報新規要求，如Venmo、PayPal、Cash等支付平台600元以上的交易即須申報，並已自2022年1月1日起實行。