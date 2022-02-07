陳柏宇：企業額外折舊 2021年仍適用

會計師陳柏宇主講「2021年企業所得稅申報的注意事項」。（視頻會議截圖）

北美華人 會計師協會6日舉辦線上「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」；會計師陳柏宇主講「2021年企業所得稅申報的注意事項」。

他回顧在川普 從2018年開始減稅(TCJA)四年後，拜登 政府目前在討論，以及試圖實施的稅務改革。企業所得稅稅率和去年差不多，但提醒企業業主，川普當時提出的額外折舊規則還可以用，即2022年12月31日之前合格的房產購買可享受100%的減免，包括購買二手財產也可，不過這一規則將從2023年開始逐年降低至80%、再至60%。另外因為疫情，2021年和2022年期間，在餐廳產生的商務餐和飲料，可100%扣除的規則也適用。

陳柏宇提醒華人，可能會遇到的受控外國公司 (CFC) 情況，如果個人或企業有投資外國公司，公司有至少10%的美國稅務公民擁有超過50%的股份，美國股東務必要申報表格5471，若未能提交此類信息將受重罰，每份表格至少1萬元。

如果這家CFC由個人擁有，納稅人需要提交5471表，並每年按最高個人邊際稅率（marginal tax rate）來算，2021年高達37%。這會給納稅人帶來不利，因為這家CFC每年在外國支付的外國公司稅，將不能作為美國納稅人報稅表的外國稅收抵免，也就是說，其實是對相同的收入進行雙重徵稅。他建議業主若遇到這種情況要考慮稅務規畫，比如將其作為子公司納入一家美國C-Corp擁有等方法。

此外，如果業主在美的公司做很多外銷，即直接與外國客戶開展業務，可以使用外國衍生無形收入 (FDII) 扣除，公司可申請37.5%的扣除，從而獲得永久稅收優惠和13.125%的有效稅率。