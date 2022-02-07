李崇正：稅務規畫重節流 也要全方位考量

會計師李崇正在「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」上發表演講 。（記者王珂╱截圖）

北美華人會計師協會6日舉辦「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」，會計師李崇正主講「2021年度個人所得稅附表ABCDEF重點分析」。

他說，對稅務居民來講，要有稅務規畫概念，投資理財是開源，稅務規畫是節流，但要謹防「稅務規畫」過度，從而承擔不必要的法律風險，所以把稅表申報好就至關重要。

美國需納稅的人包含美國公民（無論居住在美國境內或境外）和美國稅務居民，如何界定美國稅務居民，滿足綠卡或實際居住天數限定（本報稅 年度在美停留超過31天，且今年、去年、前年三年中，在美停留時間加起來超過183 天）。

美國一共有八個州沒有州稅，加州 的稅率從1%到12.3%，超過100萬元會多加1%，所以最高稅率其實是13.3%。而搬到沒有州稅的州表面上看起來稅會減少，但每個州都有各自的預算，即使沒有抽個人所得稅，也會從其他的稅收方面補回來，所以計算的時候，要從州稅和個人收入之間做一個比例，把住房、教育、商品等做一個綜合考量，看看比例是多少，不能只看一項就做決定。

此外在報稅中有低收入 稅務抵免、孩童稅務抵免、醫療費用抵扣、房貸利息稅務抵扣、捐獻抵扣等等。其中2021年低收入稅務抵免根據納稅人的申報狀態和有多少個孩子，低收入抵免額從1502元到6728元不等，沒有小孩也可以申請低收入稅務抵免。