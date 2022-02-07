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耿懿芝：善用信託 既能省稅也能保護資產

記者李雪／洛杉磯報導
律師耿懿芝主講「如何運用信託擁有及傳承資產」。（視頻會議截圖）
律師耿懿芝主講「如何運用信託擁有及傳承資產」。（視頻會議截圖）

北美華人會計師協會6日舉辦線上「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」，律師耿懿芝主講「如何運用信託擁有及傳承資產」。

耿懿芝解釋信託的概念，信託的設立人、管理人、受益人，表示信託裡面的條件是否能更改、是否構成贈與、是否成為遺產、是否有官司保護這些區別，可以將信託分為「可撤銷信託」和「不可撤銷信託」。簡單來說，可撤銷信託可以用來處理遺產，避免遺產認證，信託裡面若有住房，還可以免於白卡（Medi-Cal）的追償，與可以保障隱私。而不可撤銷信託，主要可以用來省稅和保護資產。

耿懿芝表示，生前信託不需要法院的遺產認證，就可以分配財產。遺產認證就是指一系列法院程序，通常意在保護繼承人、債權人等，會對逝者的財產進行清算，最後交給受益人。整個程序會花費很多錢，而律師和遺產管理人的法定報酬也是按照遺產價值的百分比來算的，所以大筆的遺產可能會需要更多費用。

因此想要繞過遺產認證的方法之一，就包括採取生前信託。很多民眾覺得，只要加子女名字在房產上就好，但她解釋「加名字」在法律上其實就是一個贈與的動作，確實不需要經過法院認證，但子女若遭遇官司或離婚，就會受到影響。

她表示，今年遺產稅是1200萬元免稅額，是遺產和贈與稅共用，可在生前贈與財產，用盡免稅額。而生前贈與財產要考慮的事項包括，贈與後是否足夠維持生活，未來增值空間，房產有無貸款，而房產、股票是有稅基的，之後要不要賣，牽涉到資產利得等都需要考慮。而直接贈與給子女是毫無保護的，通過信託就可以規定，子女如何收益，可以增加條件，最大的考量還是保護資產，不受子女的官司和離婚影響。

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