鄭博仁：防勞工糾紛 雇主必須保留員工檔案至少四年

「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」上鄭博仁律師發表演講 （記者王珂╱截圖）

在北美華人 會計師協會2月6日（周日）的「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」，鄭博仁律師分析2022年新法規對在美華人的影響。

鄭博仁說，針對2022年的勞工 法、2021年出現的案例、2021年的疫情法，其中受影響最大、案例最多的是勞工案件；加州 法院2009年受理了120多萬起案件；洛杉磯法院平均每天受理180起案件，還不包括分院的數據，其中絕大多數是勞工案件。」

他認為，通常一半以上的訴訟是雇傭案件，至少90%的美國人口（未退休）是雇員或雇主，美國的勞工法和世界其他地方的法律截然不同，而加州有美國最嚴格的勞工法律，就業法通常會保護雇員，打擊到80%的小企業。

在大多數訴訟官司中，除非有合同或者是其他約定，否則訴訟中的雙方各自承擔律師費用，這在亞洲國家是不一樣，在亞洲通常是誰輸了就得付出代價。在加州，法律則是一邊倒的，如果雇員獲勝，雇主必須支付律師費用和應賠付費用。

截至2022年1月1日，雇主必須保留所有員工檔案至少四年，以前的法律是兩年，過程中如果雇主因為任何原因被控告，必須保留所有檔案直到案件結束。而2022年1月1日生效的加州最低工資調漲規定，25人以下的公司每小時14元，26人以上的公司每小時15元，但公司需注意各個地方城市有無特殊工資規定。非法移民來美國開公司，在獲取身分之前最好沒有勞工官司，否則可能會影響拿身分。