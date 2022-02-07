我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 新冠檢測陽性

國際奧委會證實 彭帥與主席巴赫已在北京會面

鄭博仁：防勞工糾紛 雇主必須保留員工檔案至少四年

記者王珂／洛杉磯報導
「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」上鄭博仁律師發表演講 （記者王珂╱截圖）
「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」上鄭博仁律師發表演講 （記者王珂╱截圖）

在北美華人會計師協會2月6日（周日）的「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」，鄭博仁律師分析2022年新法規對在美華人的影響。

鄭博仁說，針對2022年的勞工法、2021年出現的案例、2021年的疫情法，其中受影響最大、案例最多的是勞工案件；加州法院2009年受理了120多萬起案件；洛杉磯法院平均每天受理180起案件，還不包括分院的數據，其中絕大多數是勞工案件。」 

他認為，通常一半以上的訴訟是雇傭案件，至少90%的美國人口（未退休）是雇員或雇主，美國的勞工法和世界其他地方的法律截然不同，而加州有美國最嚴格的勞工法律，就業法通常會保護雇員，打擊到80%的小企業。

在大多數訴訟官司中，除非有合同或者是其他約定，否則訴訟中的雙方各自承擔律師費用，這在亞洲國家是不一樣，在亞洲通常是誰輸了就得付出代價。在加州，法律則是一邊倒的，如果雇員獲勝，雇主必須支付律師費用和應賠付費用。

截至2022年1月1日，雇主必須保留所有員工檔案至少四年，以前的法律是兩年，過程中如果雇主因為任何原因被控告，必須保留所有檔案直到案件結束。而2022年1月1日生效的加州最低工資調漲規定，25人以下的公司每小時14元，26人以上的公司每小時15元，但公司需注意各個地方城市有無特殊工資規定。非法移民來美國開公司，在獲取身分之前最好沒有勞工官司，否則可能會影響拿身分。

鄭博仁律師分析了2022年新法規對在美華人影響 （記者王珂╱截圖）
鄭博仁律師分析了2022年新法規對在美華人影響 （記者王珂╱截圖）

勞工 加州 華人

上一則

洛城新語／方樹強 不能靠空洞政見競選

下一則

耿懿芝：善用信託 既能省稅也能保護資產

延伸閱讀

加州新冠病例減 但死亡數已逾8萬還會增加

加州新冠病例減 但死亡數已逾8萬還會增加
北美華人會計師協會 2/6, 2/13財稅法律線上講座

北美華人會計師協會 2/6, 2/13財稅法律線上講座

迎福虎接稅季 2月6日、2月13日財稅法律線上講座

迎福虎接稅季 2月6日、2月13日財稅法律線上講座
亞凱迪亞市選舉 高卿獲洛縣警長背書

亞凱迪亞市選舉 高卿獲洛縣警長背書
加州華人企管線上講座 詳解勞工、稅法、新冠、商機

加州華人企管線上講座 詳解勞工、稅法、新冠、商機
羅蘭岡好運來廣場動土 明年8月完工

羅蘭岡好運來廣場動土 明年8月完工

熱門新聞

華人三代拒接種疫苗，為防疫全家幾乎足不出戶。此為示意圖。 （Unsplash.com）

華人三代拒打疫苗「禁閉在家」 孩子不上學 大人辭工作

2022-01-31 01:20
世說新聞團隊走訪了南加州華人社區的多家零售店和藥局，經過大半天的奔波，終於在這家店找到了傳說中的免費N95口罩。

世說新聞／拜登送的N95 我們找到了 品質竟這樣

2022-02-04 15:24
這對夫婦辱罵兩名不是華人的亞裔婦女，要她們「滾回中國」(ABC)

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

2022-02-03 10:58
關閉最多銀行分行的是Wells Fargo。 （美聯社）

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

2022-01-31 15:17
洛杉磯前20% 富人的平均收入是26萬8700元。（Unsplash.com）

在洛杉磯收入多少才算富有？超級富豪平均薪水看這裡

2022-01-31 15:51
華人過春節少不了去朋友親戚家聚會，要不要給孩子紅包成為發愁的問題。（記者張宏／攝影）

春節紅包給多少才不失禮？華人發愁

2022-02-02 01:20

超人氣

更多 >
花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文
飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法

飯後吃優格反添腸胃負擔 四種易犯的優格NG食用法
鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光

鍾鎮濤挺過破產 登春晚、幫梁家輝慶生豪宅曝光