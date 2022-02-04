迎福虎接稅季 2月6日、2月13日財稅法律線上講座

迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上講座2/6、2/13線上舉行

北美華人 會計師協會將在2月6日（周日）和13日（周日）下午1至4時，舉辦兩場線上講座活動，主題為「迎福虎，接稅季2022年新春財稅法律線上系列講座」，報名請掃描二維碼註冊或撥打報名電話626-446-1448，詳見世界日報2月3日C1頁廣告。

2月6日下午1至4時講座，由北美華人會計師協會、美國國稅局 、洛杉磯 華僑文教服務中心聯合主辦。

講座嘉賓有北美華人會計師協會會長張青、理事長張德芝、監事長陳英煌、會計師陳柏宇、李崇正、葉俊麟、國稅局外展部門洛杉磯資深聯絡官Lourdes Jimenez、亞凱迪亞市副市長鄭博仁律師、耿懿芝律師。

演講主題包括：2021年度個人所得稅附表ABCDE重點分析；2021年企業所得稅申報的注意事項；如何運用信託擁有及傳承資產；2022年新法規對在美華人的影響；新世代財務密碼：元宇宙、虛擬貨幣及NFT未來稅務新挑戰；Choosing a Paid Tax Return Preparer-Avoid「Ghost Preparers」。

北美華人會計師協會自1993年成立至今，已服務僑社30載，恰逢新年報稅季，屆時歡迎上線聆聽。