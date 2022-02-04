巴沙迪那展示屋辦空屋展 設計師齊聚

華裔設計師Jeanne Chung將和同事一起，設計廚房和管家儲藏室。（記者李雪／攝影）

第57屆巴沙迪那展示屋(Pasadena Showcase House of Design)21日舉辦空屋展示，眾多參與空間改造的設計師齊聚，向民眾介紹自己的設計方案。

這是最近的40多年來，巴沙迪那展示屋第一次返回南巴沙迪那市。此次選中的1905年英國都鐸風格豪宅，位於南巴市歷史悠久的Greene & Greene規劃街區，擁有廣闊的自然美景。

本地藝術家Shari Tipich計畫增加各類中式裝飾。（記者李雪／攝影）

華裔設計師Jeanne Chung將和同事一起，設計廚房和管家儲藏室。她表示雖然該屋建於1905年，但廚房是1950年代修建，所以和其餘部分沒那麼搭配。因此她決定通過裝修，讓它回到當初的時代。她計畫會增加更多傳統細節、金屬件，採用混合材料，並會改變格局，增加室內的對稱性，加建一個法式門，可通往院子露台。但在增加傳統的同時，也會有現代化的廚房設施，包括電披薩烤爐等。

負責後方樓梯間以及和服廳（kimono pavilion）的本地藝術家Shari Tipich，則計畫增加各類中式裝飾，包括燈籠、瓷器和布藝。

這座近1萬平呎的大宅，最初是為英裔土木工程師Harry Hawgood建造，他的鐵路和水路設計生涯跨越多個大陸，包括美國西部和南加州 。這處房屋獨特的混凝土結構，避開了當時流行的木框架結構，而其英式結構，使許多人認為Hawgood本人也是建築師。 此次選中的1905年英國都鐸風格豪宅位於南巴市。（記者李雪／攝影）

該住宅當初的建造成本為7000元。附近於同年建造，由Charles和Henry Greene設計的混凝土橋和候車站，在一個世紀後作為南巴沙迪那的紀念碑，已被列入國家史蹟名錄。Hawgood最終賣掉了這座房子，在兩次易手後，於1948年被Carlos G. Stratton買下，此後的70多年至今，都是這家人珍愛的住宅。

儘管是混凝土結構，但房屋內部包含豐富的木質內飾和具有時代細節，包括彩色玻璃窗、華麗的橫梁天花板和落地的石灰華壁爐。入口的大廳和配套的大宴會廳樓梯，通往客廳、辦公室、家庭室、圖書館、餐廳、管家儲藏室、廚房和傭人房，傭人房還有自己的私人廚房。

二樓設有四間大臥室，每間臥室均有步入式衣櫥和套間，還有一間可欣賞聖蓋博 山脈美景的晨間起居室。其中三間臥室都有壁爐，在寬敞的空間中提供親密和舒適。莊園還有游泳 池和825平呎的現代泳池房，配有充足的娛樂空間和戶外燒烤和壁爐。

充滿藝術景觀的下沉式花園環繞著住宅，小徑通向一些隱密邊緣。屋後原有司機宿舍、兩間客房，總面積為1990平呎，每間都有臥室、廚房、浴室和客廳/飯廳。不過此結構將不包括在公眾的參觀行程中。

裝修好的房屋將在4月24日至5月22日開放，購票可上該機構官網pasadenashowcase.org查看，收益捐贈本地多個藝術和教育類機構。