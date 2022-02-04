疫期房屋增值 首購族重貸套現 再買第二套房

南加州地產市場房市火熱，洛縣獨立屋房價中位數達82萬6500元，在18個月期間，漲幅達33%。（美聯社）

南加州地產市場飛漲，至今已超過一年半以上。一些在疫情 前或剛開始時就買房的年輕首購族，得益於這一波飛漲，資產也急速增加，而通過重貸可以取出增值部分，作為第二棟房的首付。於是在短短兩年內，不少年輕人從租房族搖身一變，迅速成為可以購買投資 屋做房東的中產階級了。

根據加州房地產經紀人協會的歷史數據，2020年2月至5月時，因疫情剛開始，地產市場許多交易停止，因此價格受到一定影響。但6月在封城一段時間後恢復一些交易活動，當月價格已經和同年1月，也就是疫情之前的價格持平了。數據顯示，當月洛杉磯縣獨立屋房價中位數為61萬9320元。到了2021年的12月，洛縣獨立屋房價中位數已經到了82萬6500元。也就是說，在18個月期間，漲幅達到33%。

聯準會是在2020年3月時緊急降息，很快便吸引許多房屋買家湧入，據業內人士普遍觀察，當時都是一批首購族年輕人。也就是說，若是在那時開始看房買房的這些首購族，光是在疫情期間，持有房屋的中位數漲幅就超過了33%。這一年多以來雖然幾乎沒有還掉太多本金，但由於房屋本身增值，如果將房子重新估價貸款 ，仍可以立即貸出一筆錢來，將這筆錢作為投資屋的首付。而只要能付得起首付，每月的還款大多可以有租金收入覆蓋，壓力並不會很大。

華裔王先生就是千禧世代，他在疫情前就在聖蓋博谷購買了一處全新康斗自住，交房當時已經開始疫情。剛住了一年之後，也就是2021年的4月，這處康斗就漲價不少，他和妻子又決定在休士頓買一棟投資房。雖然是新建樓盤，但價格才24萬元，剛掛上網就租出去了，月租1950元。不僅完全能應付地稅、貸款、保險、管理費等，每月還有少許盈餘，讓他更有支付能力。於是兩個月前，他在休士頓又再買了一棟小屋。因此在整個疫情的兩年期間，他從無房族變成了擁有三處房產的房東。這也得益於低利率以及房價飛漲。

而剛在去年才買了一棟小康斗的R先生，最近也在計畫買第二棟房投資用。雖然收入有限，但得益於股市大好，加之因自住屋只用了自己收入來貸的，因此還能用妻子的收入以及未來的租金收入，趁現在利率還好，足夠再買一個不錯的房子。

佳信貸款總裁劉艷秋（Donna Chao）表示，以她在羅蘭岡分公司的業務數據為例，2020年所有重貸案例中，還只有15%是取出現金（cashout）的，其他的重貸都是只為低一點的利率。到了2021年，取出現金的客戶達到了37%。「一般cashout幾乎都是為了買房子的，要把equity（淨值）拿出來做首付」，她表示。她的這家分公司的數據還顯示，2020年所有買房貸款的案例中，投資屋只佔9%，只有36個客戶是貸款來買投資屋的。到了2021年，投資屋佔了18%，一共有205個客戶貸款來買投資屋。

劉艷秋表示，確實有很多買家在疫情前剛買了第一棟自住屋，而在過去兩年這棟房子漲價不少，於是增值的部分可以通過重貸取出現金來，作為首付。不過她也強調，前提仍然是收入要合格。而投資屋未來的租金，也會被計入收入，因此還可以再多貸一部分，從而就夠買下房子了。只要第一棟房子已經買了超過180天，再做重貸就都是允許的。