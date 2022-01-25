我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲人恐6成染疫 一旦退燒…全球將有數月免疫期

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

南加房市熱 房價1年刷新10次 專家估：進場門檻將更高

編譯組／綜合報導
聖伯納汀諾縣房價增幅21.4%，居南加州六縣之冠。(聖伯納汀諾縣住都局)
聖伯納汀諾縣房價增幅21.4%，居南加州六縣之冠。(聖伯納汀諾縣住都局)

南加地產市場有多熱，單從兩組數據就可看出：一，2021年的房產交易中位價平均年增16.3%，達69萬7500元；二，單是2021年，中位價的最高紀錄就已經刷新十次。

房市熱的主因：一，房貸利率雖在攀升，但仍在低檔，吸引買家進場。二，千禧世代希望買下人生第一套房，其他人則是想在疫情當中換個更大的房子。三，投資客積極進場，25%的物件是由他們買下的。

但是聯準會（Fed）可能升息，卻為2022年房市投下變數。因為房貸利息增加，意味著財力不足的人選擇空間縮小。

上周30年期房貸利率已經來到3.56%，高於兩周前的3.22%。以最新中位價69萬7500元計算，如果買家頭期款20%，現在買的人就要比兩周前每月多付105元。

因此專家預估，雖然2022年的房市仍將熱絡，但是進場門檻將會愈來愈高。2022年房市的另一個隱憂是屋主惜售，導致好屋的競標越來越激烈。

房市供應緊縮的原因，除了南加六縣的新建案不多，現有屋主擔心升息，而不願換屋也是原因之一，以洛縣、橙縣為例，全年的成交案件就年減30%。

只是就算供給緊縮，出價競標依然激烈。Redfin對洛杉磯縣的統計發現，雖然2021年12月的競標案件少於2020年同期，但是59.7%的物件還是得要面對其他買家的競爭，中位價因而屢屢攀高。

洛杉磯時報整理去年12月與前年12月的房價數據後發現，南加州六縣的房價中位數均上漲，但成交量卻下降。其中聖伯納汀諾縣房價增幅21.4%至48萬5750元，增幅居六縣之冠；洛杉磯縣成交量減幅最小，但中間價突破80萬，達80萬5000元。橙縣中位價增加17.6%至93萬5000元，成交量減少17.5%。河濱縣中位價增加20.4%至55萬元，成交量減少7.7%。

南加 洛杉磯 房價

上一則

Omicron仍強勁 農曆新年聚會宜小心

下一則

航班減、人力缺 洛縣蒙市積壓1700萬新冠測試盒

延伸閱讀

華人專家：輝瑞補強針可擋Omicron4個月 暫不用打第4劑

華人專家：輝瑞補強針可擋Omicron4個月 暫不用打第4劑
世界晚報╱下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

世界晚報╱下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
香港專家警告：若「與病毒共存」 醫療系統必崩潰

香港專家警告：若「與病毒共存」 醫療系統必崩潰
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
港專家：目前香港無足夠條件與病毒共存

港專家：目前香港無足夠條件與病毒共存
洛杉磯聯合學區規定 即起須戴非布製口罩

洛杉磯聯合學區規定 即起須戴非布製口罩

熱門新聞

回中國航班數量銳減，機票大漲。（pexels）

美國反制熔斷 返中機票破萬元 洛城飛中國航班全軍覆沒

2022-01-23 17:51
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

2022-01-21 02:15
Omicron檢測呈陽性的情況。(路透)

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

2022-01-21 02:20
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
西達賽奈麻醉科、疼痛中心的華裔醫師林永健。（林永健提供）

華醫打加強針 證實抗體超高 打完感覺像賽跑車

2022-01-22 02:20

超人氣

更多 >
烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關
美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅

寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅
受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮