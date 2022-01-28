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羅蘭岡好運來廣場 帶動周邊商機

記者啟鉻／洛杉磯報導
建案東面緊鄰99大華超市所在廣場。（記者啟鉻／攝影）
建案東面緊鄰99大華超市所在廣場。（記者啟鉻／攝影）

新冠肺炎疫情導致眾多商家生意飽受衝擊，甚至關門歇業，但也有一些業者將疫情危機當作轉機，開始拓展事業新布局。洛杉磯縣屬地羅蘭岡近日新增商業建案開工：好運來廣場（Grand Century Plaza）設有購物超市、餐廳、娛樂設施等，預計2023年8月間完成。當地還有多項建案正在運作中，包括住宅、高檔酒店等。

好運來廣場為華人投資，總面積14.37畝，位於羅蘭岡主要街路上，周邊緊鄰華資超市、旅館、60號公路等，車位逾600個。投資人表示，廣場位置非常好，很有商業潛力。據說，該建案在疫情開始前就提出申請，最近才獲核准開工。

好運來廣場項目選擇羅蘭岡開工，主要是看好地理位置（18839 Gale Ave.)優越，還有當地人口近5萬，家庭每年中位數收入近8萬元，且居民平均年齡較輕，有足夠消費能力，其中亞裔更占近60%。未來這裡會成為當地顧客及周邊城市居民的消費中心區，且會輻射到周邊區域，帶動整個地區經濟發展。羅蘭岡周邊城市包括，西柯汶那市、核桃市、鑽石吧市、工業市、惠提爾市，以及另一縣屬地哈仙達岡等。

據STC資產管理公司CEO許惠欽表示，好運來廣場的東面空地，將會建設高檔酒店，計畫建兩棟酒店，提供前來公務及旅遊者休閒消費。目前羅蘭岡當地還有高爾夫球場改建住宅建案，以及諸多翻新工程正在運作中。他表示，未來可利馬路上的香港廣場，也會吸引投資者改造，因為廣場上建築都很老舊，一旦有投資者投入翻新整修，讓廣場煥然一新，對提升當地經濟潛質有很大作用。

南加聖蓋博谷多個城市是亞裔居民聚集地，東區羅蘭岡、哈岡是華人青睞的兩個縣屬地。在1980年代及90年代，羅蘭岡由於台灣移民較多被稱為「小台北」。

羅蘭岡也是洛縣人口最多的縣屬地之一。全美Spering's Best Places機構依據羅蘭岡當地居民收入水平、住宅價位、學區及綜合環境評比，曾將該地區評選為全美最舒適夏季地區第二名。尤其近十餘年來，當地居民族裔。呈現多元化結構，包括華裔、韓裔、印度裔、日裔、菲律賓裔、西裔、白人，及少數非裔等。

好運來廣場舉行開工儀式。（主辦方提供）
好運來廣場舉行開工儀式。（主辦方提供）
好運來廣場建成後效果圖。（STC資產管理公司）
好運來廣場建成後效果圖。（STC資產管理公司）
羅蘭岡新增商業建案附近主要公路。（記者啟鉻／攝影）
羅蘭岡新增商業建案附近主要公路。（記者啟鉻／攝影）
建案南邊也有一個華資餐飲廣場。（記者啟鉻／攝影）
建案南邊也有一個華資餐飲廣場。（記者啟鉻／攝影）
東面空地即將建設高檔酒店。（記者啟鉻／攝影）
東面空地即將建設高檔酒店。（記者啟鉻／攝影）

羅蘭岡 投資 疫情

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