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聖伯納汀諾集合公寓 700萬賣出

記者啟銘／綜合報導
聖伯納汀諾市一棟集合公寓以700萬元交易。（谷歌街景圖）
聖伯納汀諾市一棟集合公寓以700萬元交易。（谷歌街景圖）

南加州聖伯納汀諾市（San Bernardino）一棟集合公寓近日以700萬元出售。這是近期內陸多項集合公寓收購案之一，投資者看好未來內陸人口增加、就業率提升以及社區環境良好等因素。這次集合公寓交易案前，內陸已經有多項集合公寓收購案，總交易額已經超過3億元。

被收購集合公寓名為Arrowhead Apartments，共有44個單位，收購價格700萬元，核計每單位居室售價大約15萬9000元。據負責這次交易的經紀公司稱，這棟集合公寓先前是用於平價保障性住房申請計畫，提供弱勢申請者租住。

在縣府與公寓所有者合同到期後，由投資者購買。據世邦魏理仕公司（CBRE）代表卡爾森（Cray Carlson）表示，聖伯納汀諾市對平價公寓有巨大需求，投資者將公寓繼續保留為提供低收入房客租用。經紀公司並未公布買家及賣家資訊。

據悉，該集合公寓位於市區北H街3943號，居室結構包括全一居室、一衛浴。建於1973年，於2014年至2015年初經過整修翻新，內容包括外部刷漆、停車棚翻新及內部整修等。

不久前，河濱縣門尼菲市（Menifee）一棟擁有330個單位的大型集合公寓，以1億5600萬元售出。這棟公寓名為Artesa，位於門尼菲市中心區，於2020年2月面向公眾，共有330個單位。

買家是位於聖地牙哥的物業投資管理公司MG Properties Group。這是一家在美西從事公寓開發、整修及管理的集團公司，宗旨是在好的社區豐富生活品味。不僅提供居民良好生活品質，還為投資者獲得最佳回報，以及為員工提供工作崗位。

在此交易之前，河濱縣莫瑞諾谷市集合公寓Sorelle Apartments，被聖地牙哥地產投資公司Tower16 Capital Partners購得，售價8500萬元。該投資公司至今從內陸購得公寓物業已經達七個，投資超過1000個單位。集合公寓Sorelle Apartments，擁有設施包括健身中心、遊樂場及兩個公共泳池。投資方會斥資500萬元對公寓改裝整修，升級部分包括公寓現代化改造、對公共區域及周邊環境美化、室內設施整修，這部分包括泳池、BBQ區、休閒座椅及戶外遊戲區等。

Tower16 Capital Partners投資公司2021年初以來，已經在莫瑞諾谷市總計購得三棟集合公寓，另外兩棟集合公寓購買總額1億720萬元，其中Sienna Point集合公寓，共有384個單位，另一處Heacock Park Apartments共有120個單位。三棟集合公寓購買總額近2億元。

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