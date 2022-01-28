2021年南加房價 10次創新高

房市火熱。（美聯社）

南加 州房價在上個月再創歷史新高，結束了2021年一整年的急劇增長。回顧2021年，南加地產數據十次打破歷史紀錄，成績相當驚人。

房地產 數據公司DQNews表示，南加六縣地區的中位銷售價格2021年12月，達到69萬7500元，同比增長16.3%。這標誌著中位數在2021年第十次創下紀錄，這是由低利率 、千禧一代買家以及疫情期間，對更多生活空間的渴望推動的狂熱。

一些經濟學家預測，今年房價將再次上漲，但預計漲幅會較小，因為負擔能力成為購房的一個越來越大的障礙。但市場庫存仍然處於最低水平，這意味著即使最近幾個月市場有所降溫，買家仍然必須努力才能搶到房子。

根據Redfin的洛杉磯縣數據，儘管上個月面臨競價戰的房屋出價少於2020年12月，但仍有59.7%的報價在2021年最後一個月內，還是面臨競爭對手。

經濟學家和房地產經紀人將供應短缺歸咎於多種因素，包括缺乏新建築，以及一些屋主已經鎖定了低利率，於是不想將房子掛出，而進入競爭激烈的房地產市場。Zillow則在報告中說，12月洛杉磯縣和橙縣的待售房屋數量比去年同期減少了近30%。

目前看來，可能減緩房地產市場的一個因素是利率上升，因為聯準會撤回了相對寬鬆的貨幣政策以對抗通脹。而隨著利率上升，可負擔性便會減少。

據房地美(Freddie Mac)的數據，最近30年期固定抵押貸款的平均利率為3.56%，高於兩周前的3.22%。那麼根據Redfin的抵押貸款計算器，對於南加中等價位房屋的買家來說，首付至少需要20%，這一點點的利率差異，就意味著現在每月支付的費用將比兩周前高出105元。