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職棒強投班尼狄克莊園 1175萬元求售

編譯組／綜合報導
強投韋蘭德（Justin Verlander）與名模妻子名凱特阿普頓（Kate Upton），將他們位於班尼狄克峽谷（Benedict Canyon）的莊園，以1175萬元掛牌上市。（Anthony Barcelo）
強投韋蘭德（Justin Verlander）與名模妻子名凱特阿普頓（Kate Upton），將他們位於班尼狄克峽谷（Benedict Canyon）的莊園，以1175萬元掛牌上市。（Anthony Barcelo）

兩屆職棒美聯塞揚獎強投韋蘭德（Justin Verlander）與名模妻子名凱特阿普頓（Kate Upton），將他們住了五年，位於洛杉磯市班尼狄克峽谷（Benedict Canyon）的莊園，以1175萬元掛牌上市。

紀錄顯示，他們在2016年，以525萬元買下這座莊園，此番要價翻了兩番。

洛杉磯時報報導，這幢物業有著大量名人足跡。韋蘭特與阿普頓，從電影製片人彼得斯（Jon Peters）手中買下它。彼得斯則於2004年，從退役世界球王山普拉斯（Pete Sampras）手中購得該莊園。而在山普拉斯之前，這座莊園的擁有者，是薩克斯風傳奇人物肯尼G（Kenny G.）。

該莊園興建於1970年代，之後進行整建更新。莊園占地超過1.5畝，主屋為L形建築，還有一座游泳池與網球場。

莊園俯瞰圖。（Anthony Barcelo）
莊園俯瞰圖。（Anthony Barcelo）

主屋內以白色為主，大理石、硬木和石頭等材質，點綴著白色空間。拱形天花板懸掛在娛樂區上方，帶著酒吧的桌球室與電影院，和酒窖相連。

起居空間。（Anthony Barcelo）
起居空間。（Anthony Barcelo）

主屋室內面積約5521平方呎，有四間臥室，4.5間浴室。

韋蘭德職業生涯，共效力底特律老虎隊（Detroit Tigers）和休士頓太空人隊（Houston Astros），八次入選全明星（All-star），也曾獲得一次美國聯盟最有價值球員與兩屆賽揚獎（Cy Young Award）。

29歲的阿普頓以「體育畫報」泳裝特刊名聲大噪，曾演出電影「神偷軍團」（Tower Heist）、「復仇者聯盟」（The Other Woman）等。

電影室。（Anthony Barcelo）
電影室。（Anthony Barcelo）
臥室。（Anthony Barcelo）
臥室。（Anthony Barcelo）

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