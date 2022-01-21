我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

5歲以下接種輝瑞疫苗 佛奇：最快下月批准

蘇諾瑪海濱郵區漲38% 北加灣區居冠

編譯組／綜合報導
灣區2021年房價增長最快與最慢的郵區出爐。（美聯社）
灣區2021年房價增長最快與最慢的郵區出爐。（美聯社）

許多北加灣區居民在疫情早期，從大都市搬去郊區更寬敞的住房，現在即使舊金山、屋崙和聖荷西的租金價格繼續緩慢回升，市區外的房市仍然紅火。

根據房地產列表網站Zillow的數據，從2020年12月到2021年11月，郊區和農村地區郵區的房屋價值跳躍最大，而在包括許多舊金山郵區的城市中心，變化最小。

2021年北加灣區漲幅最大的郵區約為38%，是蘇諾瑪縣海岸的小型偏遠社區Sea Ranch，擁有獨特的建築和幾十條小路。排在第二位的是另一個海濱城市波利納斯，它位於馬連縣舊金山以北30哩處。第三個海濱社區，位於康曲柯士達縣的貝索島，其房屋價值增幅為27%，位居第三。

Zillow公司的數據發言人克雷默（Matt Kreamer）說：「過去兩年，隨著越來越多的人離開辦公室，我們看到郊區的房屋價值比城市地區上升得更快。」

康曲柯士達縣在增長最快的20個郵區中出現10次，阿拉米達縣出現六次。郊區的城鎮有很強的代表性：聖拉蒙、布利桑頓、利佛摩、卡斯楚谷和布倫塢都出現在名單上。克雷默說，東灣的增長尤其迅速，只是因為該地區的房屋更容易負擔。

他說，東灣的價格盡管價格上升得更快，但比舊金山低，買家可以花同樣價錢得到更大的房子和戶外空間，這兩樣東西在疫情期間變得更加令人嚮往。但距離仍然足夠近，可以每周往返辦公室幾次，並且利用得到舊金山的設施。

在南灣，許多在過去一年中增長最快的郵區都在聖荷西，六個郵區的房屋價值都上升了至少20%。排名墊底的是聖他克拉拉縣的La Honda，房屋價值下降了6%。位於聖荷西市中心的95113郵區的房屋價值價格下降了1%。

底部十個郵區中有六個在舊金山，其中94108只增長了0.3%，包括聯合廣場和諾布山和唐人街的部分地區。雖然舊金山的房屋價值增長是全國最慢的之一，但也比一般情況下快得多，只是沒有郊區那麽快。克雷默說，「灣區的房價是全國最高，所以在那裡生活更難負擔。有能力購買的人越少，需求就越少，這就抑制了房屋價值增長」。

舊金山 灣區 聖荷西

上一則

好康報您知／99大華超市（Ranch Market）

下一則

墨國州長二度來加州產子 挨批不愛國

延伸閱讀

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
市大校董王兆倫提議：粵語列大學學分課程

市大校董王兆倫提議：粵語列大學學分課程
統計：亞裔較支持罷免3舊金山教委

統計：亞裔較支持罷免3舊金山教委
鼓勵員工打加強針 灣區公司發50元、100元獎勵

鼓勵員工打加強針 灣區公司發50元、100元獎勵
僅傳零星災情 灣區海嘯警報解除

僅傳零星災情 灣區海嘯警報解除

SB9法案上路 灣區小型開發商積極

SB9法案上路 灣區小型開發商積極

熱門新聞

美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
各行各業仍在高呼「招不到工」或「找人困難」；讓人不禁感到困惑，人都去了哪裡。

世說新聞／百業招工難 人都在這賺大錢

2022-01-14 16:22
聯邦調查局通緝兩名被控在南加州經營非法滙款業務的中國公民宋志立（左）和王殿偉。（聯邦檢察官辦公室）

兩中國公民南加州經營非法滙款業務遭FBI通緝

2022-01-14 14:06
加州18日累計新冠確診病例突破700萬人，一周就爆增100萬。當局呼籲人們快打加強針。(加州公共衛生局網頁)

Omicron光速傳染？加州1周暴增百萬病例

2022-01-19 02:20

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相