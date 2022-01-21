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升息效應 加州4城房市今年可能降溫

編譯組／綜合報導
今年舊金山與聖荷西房市可能因為加息而降溫。(Getty Images)
今年舊金山與聖荷西房市可能因為加息而降溫。(Getty Images)

專家分析，如果未來美國利率持續上升，加州的聖地牙哥、洛杉磯、聖荷西與舊金山等四座大城，房價漲幅將會減少。

2022年房地產市場總體將維持火熱，許多推動今年房市達到新高的相同趨勢仍穩定存在，包括房屋價值增長預估、強勁經濟基本面、高就業增長、快速流動庫存與大批潛在買家等推動因素。不過，市場近年來低利率可能上升、股市放緩，將成為房地產與整體經濟的兩大風險因子。

專家預測，今年最冷卻的市場可能將是紐約、密爾瓦基(Milwaukee)、舊金山、芝加哥、聖荷西。因為這些城市與其他大城市相比，每個地區的新工作職位相對較少，人口分布趨勢也較為不利，但仍然有機會表現良好。

2021年房價增長在全國與許多地區持續破紀錄。房價上漲導因於歷史新低貸款利率、家庭受疫情影響作出購屋決定、人口結構改變，包括老齡化千禧一代與退休嬰兒潮等共同推動住房需求。於此同時，房屋庫存有限，建商建築房屋減少、賣家推出房屋數量少。與2021年相較，2022年預期這些趨勢將不會有太大變化，有限房屋供應與高住房需求，仍是房價上漲主要推動力。

嬰兒潮與千禧潮，是兩個重要世代，在房地產市場相當活躍。隨著年齡增長，嬰兒潮族群幾乎未退出市場，而是在退休後搬到離孫兒更近的地方，並在房市保持活動力。千禧世代則剛開始進入黃金購房年齡，許多人開始安定下來、組建家庭，並有不同住家需求。預期至少於未來八年內，待售房市持續升溫，年輕千禧一代將約在同一時間達到首次購房年齡，代表著整個 2020年代將是房地產市場持續潛在需求時期。

然而，2022年房地產市場有兩大已知風險因子：

首先，房貸利率預期將於2022年上升，使得有意購房者貸款成本更高。自利潤角度來看，利率上升也將限制最昂貴房市庫存，加劇對房市最低價房屋的競爭，或將其排除在考慮範圍之外。從歷史經驗來看，房屋升值與利率有強勢的負面關聯性。若利率上升，房市可能就會放緩，房市上漲放緩幅度最大的城市包括：聖地牙哥、紐澳良、華盛頓特區、洛杉磯、聖荷西與舊金山。

其次，股票市場表現預估也相當廣，分析師對2022年股市預估目標自-7%至+13%，若股市表現並未下降，整體成長速度也將比過去兩年減緩。股市表現放緩，則代表著購房者於2022年自備首付款相對較少，受到影響最大的將是首次購房者，或是來自較低成本市場的其他買家，因為他們前一棟房屋所帶來淨資產將受到影響。

房價增長與股市回報有很強的正向關係，若2022年股市下跌，專家預估，包括鳳凰城、拉斯維加斯、辛辛那提、哈特福德(Hartford)、聖路易斯、邁阿密、克里夫蘭、洛杉磯、聖荷西等城市，房價增長將不成比例放緩。

利率 房價 房地產

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