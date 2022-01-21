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南太浩湖房產 2021年最受美國買家青睞

編譯組／綜合報導
南太浩湖是Zillow房地產網站今年瀏覽次數最多的地區。（Getty Images）
南太浩湖是Zillow房地產網站今年瀏覽次數最多的地區。（Getty Images）

根據房地產網站Zillow的統計，加州與內華達州邊界的南太浩湖（South Lake Tahoe）是2021年最受美國買家青睞的地區。

南太浩湖長久以來一直是北加灣區居民喜愛的度假勝地。人們無需開太久的車，就可以到這個內陸地區滑雪，或享受它著名的湛藍湖水。分析發現，南太浩湖上市房屋的瀏覽次數，今年在Zillow網站上最高，平均每筆上市物業的瀏覽量都接近5500次。

Zillow分析師表示，儘管許多人只看不買，但付諸行動購屋的人也不少。

分析師潘多頓（Amanda Pendleton）說：「我們認為，人們在搜尋時，並不光只是在做夢。他們真的做出了購買行動，這正是南太浩湖房屋升值的原因。」

南太浩湖是Zillow房地產網站今年瀏覽次數最多的地區。（Getty Image...
南太浩湖是Zillow房地產網站今年瀏覽次數最多的地區。（Getty Images）

Zillow以每筆上市物業的點閱次數、房屋庫存量、近年房價升值幅度等標準來決定每個城市受歡迎的程度。

儘管太浩湖地區有很高的野火風險，但住房建設仍繼續進行。舊金山紀事報（Chronicle）的房地產分析數據顯示，自2010年到2020年，太浩湖地區興建了將近1500個新住房單位，大部分位於南太浩湖。

潘多頓指出，南太浩湖房價過去一年上漲了38%，是全美房價增幅的兩倍。根據Zillow的計算，南太浩湖目前的平均房價為69萬2792元。潘多頓稱，這是人們實際嘗試購屋，而不只是瀏覽的證明。

潘多頓說：「如果看到這種極端的升值，就表示這個市場的每筆上市物業都有多個競標者，因而炒高了房價。」

南太浩湖是Zillow房地產網站今年瀏覽次數最多的地區。（Getty Image...
南太浩湖是Zillow房地產網站今年瀏覽次數最多的地區。（Getty Images）

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