南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

房地產資訊網站Zillow公佈2021年全美最受歡迎的購屋城市，其中南加州 洛杉磯縣北邊的卡拉巴薩斯（Calabasas），獲「最受歡迎小鎮」榮銜，而南加 州聖伯納汀諾縣大熊湖(Big Bear)，一躍成為全美「最受歡迎度假小鎮」。最近剛好在大熊湖購房的陳女士表示，大熊湖今年買房競爭異常激烈，搶房搶到哭，而大熊湖房價 水漲船高，可以媲美聖蓋博谷華人聚居的阿罕布拉市（Alhambra）。

卡拉巴薩斯是全美最受歡迎小鎮，但這裡的房價一般都超過150萬元，是富人、名人青睞的居住地。(卡拉巴薩斯市府網頁)

根據Zillow，被評為「最受歡迎的度假小鎮」大熊湖（Big Bear Lake）是戶外運動愛好者的理想居住地。大熊湖的戶外設施、景點很多，可以滿足戶外族不同需求，包括公園，湖畔、山脈、遠足路徑等。此外，這裡的第二套房（secondary）、度假、娛樂用房庫存量，是全美最多的地區之一。

大熊湖成為全美「最受歡迎度假小鎮」，這棟大熊湖的單一住宅，上市要價74.9萬元。(Zillow網站)

出於對大熊湖的喜愛，南加州居民陳女士2021年5月準備在大熊湖購置一套小木屋，哪想到這裡的購房競爭異常「慘烈」。陳女士說，她想買40萬元至50萬元區間的房子，但是在她要出offer之前幾小時，就被人加高價搶走。她說，40多萬元的房子，最終可以被加價10萬元，還是全現金購買。陳女士說，「有些品相很差的也被迅速搶走了，必須要很快才行。有的前一天剛約好第二天早上去看，結果前一天晚上就被搶走了。」

陳女士說，就這樣眼看著Zillow網站上在售房屋越來越少，自己設置的40萬元至50萬元區間的房子也越來越少，也就是說每平方呎的單價越來越高，如今50萬元左右的房子，每平方呎單價已經500多元，和阿罕布拉這種華人熱衷地區的房價差不多。

不過皇天不負有心人，陳女士努力了約半年，終於買到了心儀的房子，期間她加價五次，比原價40萬元高出6萬元才搶到。

大熊湖如今的賣家市場，也讓賣家在房屋買賣中更有「底氣」。陳女士說，賣家基本會要求買家自願放棄一些條款如appraisal contingency，其他條件還有必須要在14天內退出loan contingency，七天內完成inspection和估價等。

陳女士說，她從5月開始看房，幾乎每周或隔一周都會從開進山上看房，一天看四、五間，光是看房，這半年給房產經紀發了至少100封郵件。如今她終於買到了自己的小木屋，「在自己家看到大熊湖的初雪、落日的時候，覺得一切都值得。」

除了南加州的大熊湖，其他備受青睞的度假地包括南加州箭頭湖（Arrowhead），佛州Holmes Beach等。

根據Zillow，雖然卡拉巴薩斯是最受歡迎的小鎮，但不是每個人都買得起。這裡的房價一般都超過150萬元，是富人、名人青睞的居住地。這裡的「小鎮」標準為人口，在1萬5000至2萬5000人之間。

Zillow的這項評比主要按照Zillow網頁瀏覽量，地區房屋庫存，價格浮動以及其他可以顯示買家需求的指標。Zillow在這些標準上分析了100個大型都市區的幾千個郵編地址，以得出了不同類別的排名。

除了「最受歡迎小鎮」和「最受歡迎的度假小鎮」排名，還有「最受歡迎綜合排名」，加州南太浩湖市房屋奪冠。此外還有「最受歡迎海邊小鎮」，俄勒岡州（Oregon）的Newport奪得第一名。「最受歡迎退休小鎮」由新澤西州（New Jersey）Lavallette奪得，「最受歡迎大學城」由亞利桑那州（Arizona）Tempe奪得。