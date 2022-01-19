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免費線上報稅 IRS即日啟動 年收7.3萬元以下者可多利用

記者王珂／洛杉磯報導
國稅局報稅信件 。（記者王珂╱攝影）
國稅局報稅信件 。（記者王珂╱攝影）

美國國稅局(IRS)即日起，在官網IRS.gov提供免費線上報稅服務，呼籲納稅人儘早報稅可申請紓困金退稅額、擴大的子女稅優惠、低收入家庭福利優惠和其他重要抵免。還可以使用免費報稅申請子女抵稅優惠，以及申請2021年未收到的任何子女抵稅優惠預付款項。

國稅局說，先進稅務軟體供應商與國稅局20年合作，貢獻之一是為納稅人提供免費的線上產品，包括今年的八個英文產品和兩個西班牙文產品。國稅局免費報稅適用於，2021年收入不超過7萬3000元的任何個人或家庭。

國稅局局長雷提格（Chuck Rettig）說，免費報稅是國稅局官網IRS.gov上所提供的多種服務選項之一，可幫助人們在這個充滿挑戰的時期報稅。為納稅人提供一種簡單的方式在家中安全報稅，免費報稅還提供經轉帳直接存款的電子報稅，這是避免延誤和快速收到退稅的最佳和最安全方式。

今年報稅季自1月24日開始，國稅局免費報稅供應商將接收並保留已完成的稅表，直到可以在該日期以電子方式提交，免費報稅可填寫式表格（也就是國稅局紙質表格的電子版）也將於1月24日推出，任何人不論收入多少，都可以使用。

如何找到合適的免費報稅產品？以下是分步概述：1.查閱 IRS.gov/FreeFile。2.使用「免費報稅線上查找」工具來幫助尋找合適的產品。3.使用「瀏覽所有產品」工具查看每個供應商的所提供的產品。4.選擇產品。5.點擊供應商網站的鏈接開始報稅。

對於沒有桌上型電腦的納稅人，國稅局稱可通過智能手機或平板電腦，使用免費報稅產品，並及時完成和提交稅表。

報稅 國稅局 IRS

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