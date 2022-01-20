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微軟共同創辦人比佛利豪宅 4500萬元售出

編譯組／綜合報導
已故微軟公司共同創辦人、億萬富翁艾倫（Paul Allen）位於比佛利山郵局（Beverly Hills Post Office）豪宅，則以4500萬元出售。（Anthony Barcelo）
已故微軟公司共同創辦人、億萬富翁艾倫（Paul Allen）位於比佛利山郵局（Beverly Hills Post Office）豪宅，則以4500萬元出售。（Anthony Barcelo）

已故微軟公司共同創辦人、億萬富翁艾倫（Paul Allen），在Beverly Crest的珍貴土地，以6500萬元成交後幾天，他位於幾哩以外，位於比佛利山郵局（Beverly Hills Post Office）豪宅，則以4500萬元出售。

自艾倫於2018年去世以來，其資產一直緩慢流失。2020年他位於矽谷阿桑頓（Atherton）約2萬1000平方呎豪宅，以3525萬元價格售出。他那配有游泳池和潛水艇的巨型遊艇，以2億6600萬元價格上市後，也找到買家。

這座位於比佛利山郵局豪宅為西班牙風格莊園，去年夏天以5550萬元價格首次上市。該莊園是艾倫最大的住宅之一，共有五棟建築，總面積超過2萬4000平方呎。

莊園包括一座興建於1920年代，9500平方呎別墅，1900平方呎電影院，1700平方呎賓館，1100平方呎員工宿舍和一個占地9200平方呎的鋼玻璃錄音室。此外還有索道纜車，可從游泳池連至網球場。

整片約超過三畝的土地綠樹成蔭，庭院覆蓋著九重葛。白色灰泥和黏土磁磚裝飾著建築物外部與內部，引人矚目的橫樑和天窗，位於開放的生活空間上。

主層樓有正式餐廳、圖書館、電影院和帶著按摩室的健身房。一個寬敞的雕塑樓梯，可通向樓上主臥房，臥房內配有石灰石浴室。整棟主屋有5間臥室，4.5間浴室。

享年65的艾倫，是一位天才程式設計師，22歲時與比爾蓋茲（Bill Gates）創立微軟。八年後離開公司，畢生致力慈善事業與投資。

綠樹成蔭的後院。（Anthony Barcelo）
綠樹成蔭的後院。（Anthony Barcelo）
圖書館。（Anthony Barcelo）
圖書館。（Anthony Barcelo）
起居空間。（Anthony Barcelo）
起居空間。（Anthony Barcelo）
廚房。（Anthony Barcelo）
廚房。（Anthony Barcelo）
噴泉。（Anthony Barcelo）
噴泉。（Anthony Barcelo）

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