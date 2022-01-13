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「王牌大賤諜」主演好萊塢山莊園 700萬元上市

編譯組／綜合報導
演員麥可約克（Michael York）計畫搬遷至東岸，並將其好萊塢山的物業，以700萬元掛牌上市。(Hilton & Hyland)
演員麥可約克（Michael York）計畫搬遷至東岸，並將其好萊塢山的物業，以700萬元掛牌上市。(Hilton & Hyland)

在好萊塢山（Hollywood Hills）住了近半世紀後，演員麥可約克（Michael York）計畫搬遷至東岸，並將其好萊塢山的物業，以700萬元掛牌上市。

主演「王牌大賤諜」（Austin Powers）系列電影的約克於1976年，和他的妻子、攝影師帕特約克（Pat York）以26萬元價格買下這處房產。

就像在南加州持有一間房屋超過40年的典型情況一樣，若該屋成功以700萬元，或近700萬元售出，約克將獲得巨大回報。

該物業位於日落大道（Sunset Strip）上方，共有兩塊地目，一個是建於1940年代單層中世紀風格房屋，另一塊是空的。負責該屋上市的房地產經紀Linda May說，「該地非常適合做賓館，或者額外隱私空間。」

整座莊園有鐵門警衛，進入後可通往一個小型停車場和木製雙門入口。

主屋有4200平方呎，有天窗、圖書館和配有德州石灰石壁爐和酒吧的客廳。房屋有3間臥室，3.5間浴室。

室外有陽光甲板，環繞著馬賽克磁磚的游泳池，周圍還有盆栽灌木和仙人掌。從甲板可欣賞整個洛杉磯市中心和海洋。

來自英格蘭的約克，自1960年代以來出演70多部電影，包括「羅密歐與茱麗葉」、「3D劍客聯盟：雲端之戰」（The Three Musketeers）等。2001年因喜劇系列The Lot中的角色，提名艾美獎。

後院泳池旁，有許多灌木盆栽。(Hilton & Hyland)
後院泳池旁，有許多灌木盆栽。(Hilton & Hyland)
豪宅可欣賞洛杉磯市中心美景。(Hilton & Hyland)
豪宅可欣賞洛杉磯市中心美景。(Hilton & Hyland)
物業空拍圖。(Hilton & Hyland)
物業空拍圖。(Hilton & Hyland)
大門入口處。(Hilton & Hyland)
大門入口處。(Hilton & Hyland)

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