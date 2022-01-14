桑尼維爾1302呎獨棟房 高出開價82萬成交

桑尼維爾獨棟房比開價多出近百萬元成交。（取自地產網站）

年底假期時節，一般是房地產 比較淡的時候，但在低利率、高通膨，以及灣區 科技業持續興旺的背景之下，房市持續推高。位於桑尼維爾一棟1302平方呎的獨立屋，2021年底以268萬元正式成交，最終成交價比當初開價多出82萬3000元，每平方呎價格超過2000元。對於超過近百萬元的掛牌價成交，連賣家經紀人都直呼：「這太瘋狂了。」

該棟房產位於桑尼維爾Flin Way，建於1961年，面積為1302平方呎，格局為三房兩衛。從照片上看來，屋況保持得不錯，不過並非全新翻修，電器類也可看出一些歲月的痕跡。該物件最初牌價為180多萬元，賣方經紀人的波亞克（Joe Polyak）原先預計大概是200萬元左右成交，想不到最後成交價為268萬元。

「這是我碰過最瘋狂的情況，很難想像。」波亞克表示，在評估市場情況後，原先他的策略就是比市場價開價略低，讓買家競標，但也只是稍微低開，並沒有非常離譜。最後在結標當天，他們總共收到35份出價，12月17日正式成交，價格為268萬1000元，「我們從來沒有想到成交價格會這麼高，屋主本身也沒預料到。」

Shapiro Group地產經紀沙波羅（Gary Shapiro）也說，灣區現在地產的需求很旺盛，但房子庫存非常少，因此也推升了房價，「我在聖他克拉拉縣做房地產業37年，這是印象中庫存最少的時候。」

他分析，現在很多經紀都會在地產市場處於賣方市場時，刻意在上市開價比較保守。因為，低開價反而會吸引買家，引起買家的競標，增加報價與競爭。

「房子有人搶才香啦！買家會不自覺多出一點價格。」從事房地產投資多年、手上有多棟房產的李瑞德表示，這一兩年其實不只是房產，各種資產的價格都不斷膨脹，原因很可能是低利息，再加上政府的「大撒幣」，還有比特幣等虛擬貨幣 的興起，「真的很多人手上是滿手現金，或者滿手股票、滿手虛擬貨幣。他們會希望把資產分散一下，自然就會轉進房地產。當然，疫情之下許多人想要大一點的院子與空間，也是灣區地產持續瘋狂的原因之一。」

他進一步表示，如果近期有在看屋就知道，只要是情況「還可以」的房產、特別是獨棟屋，open house都是「一堆人看」。如果開價比市場低，或是屋況具有想像空間，那更是常常「人山人海」。另一方面，買家本身容易會有一種心態：「深怕搶不過別人。」因此，在看到有許多其他買家時，就會不自覺不想要錯過，心裡會願意出更高的價錢，而這也是賣家所樂見的。

然而他也表示，如果要貸款，買家若出太高的價錢，則不一定能夠讓銀行貸出足夠款項，畢竟估值還是非常重要的因素。所以，賣家在選擇買家時，也不一定會選擇出價最高的，而是會綜合的評判買家的出價與各方面條件，例如若首付能多一些，條件自然就會比較穩健。此外，賣家的經紀也常會在pending之前，在系統內將牌價提高一些，隨即將狀態再改為pending，其中一個原因也是希望能讓銀行估價時，或許能將估值往上提一些。

李瑞德說，房地產的真實價值其實就是市場價，「有人願意用這個價格買、有人願意賣出，能成交就是最實在的價值。不過，在如此的市場，銀行估值比市價低也是常有的事。因此買家的經濟實力，以及賣方包裝與呈現的能力，都相當重要。」