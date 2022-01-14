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待售屋不多 2022灣區房市仍強勁

編譯組／綜合報導
經濟學家預期2022年房地產市場將再次強勁，但將很難趕上2021年創紀錄的快速步伐。(美聯社)
經濟學家預期2022年房地產市場將再次強勁，但將很難趕上2021年創紀錄的快速步伐。(美聯社)

新冠疫情初始，北加灣區居家避疫的前幾個月，房屋銷售疲軟與較低租金情況，早已不復存在，也不太可能在近期內恢復。經濟學家預期，2022年灣區房地產市場將再次強勁，不過將很難趕上2021年創紀錄的快速步伐。 

房地產網站Zillow稱，2021年是有紀錄以來，房價最熱的一年。美國房價比2020年上漲19.5%，中位數房價達31萬6000元。Zillow經濟學家塔可(Jeff Tucker)表示，目前看來，疫情似乎對房市造成重大影響。市場僅有相對較少的待售房屋、遠程工作需求、低利率等因素，共同將房價推高至歷史新高紀錄。Zillow經濟學家們預測，2022年房屋價值將增長11%。

然而，許多因素可能干擾過熱的加州房市。在多年歷史低利率之後，聯邦儲備局已發出加息信號。儘管市場可能放緩，但仍有利於賣家。隨著加州增加更多工作職位，並已接近疫情前工作水平，對房屋需求應仍會增加。

根據「加州房地產經紀人協會」(California Association of Realtors)數據，灣區11月房市興盛，房價比去年同期上漲18%，獨棟房屋中價位達130萬元，遠高於加州中價位78萬2000元。協會首席經濟學家朗文(Jordan Levine)指出，房地產市場「以買家高度需求為主要特點」。

灣區房市邁向2022年，待售房屋不多、價格持續上漲，有更多家庭期望能回到郊區，以通勤方式輕鬆上下班。

上漲的房價一直是長期持有房屋優勢，他們僅須支付貸款，就能獲得兩位數收益。租屋者與潛在買家一直掙扎於須存款超過20萬元，才能備有較佳的房屋頭期款，導致許多工作者不得不租屋，或離開此地前往較便宜地區。

灣區房市是美國最無法負擔的地點。十年前，灣區每十個家庭，有超過四個家庭可將購房納入預算。時至今日，十個家庭中，只有兩個家庭可以做得到。灣區強勁房市反映了今年全國房市趨勢。

線上房屋經紀商Zillow，今年被搜尋次數最多的目的地為南太浩湖。太浩湖一棟掛牌出售房屋吸引了5500個瀏覽者，顯示民眾對度假小鎮新生活充滿著濃厚興趣和夢想。但是塔可認為，隨著有越來越多返回大城市如聖荷西、屋崙、舊金山等地區的需求，人們重新發現都會生活的社交與文化優勢，「可以見到大城市租金大幅復甦的跡象。」

Zillow也預期，在較小且更可負擔城市的房市興起，也預估在灣區等昂貴地區的千禧一代與Z世代工作者，會在靠近工作地點附近購買主要住房之前，購買度假屋或投資房，可能超出預算。

灣區 房價 加州

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