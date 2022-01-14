我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

3大因素 2022年可能還是搶房難 買家要做好心理準備

記者李雪／綜合報導
專家指出，2022年有三個因素會讓競價戰持續：分別是通貨膨脹、遠距工作、可負擔性。(洛杉磯市房屋局網頁)
專家指出，2022年有三個因素會讓競價戰持續：分別是通貨膨脹、遠距工作、可負擔性。(洛杉磯市房屋局網頁)

在2021年搶房大戰中失敗的購房者們，可能需要在2022年做好準備和耐心，因為種種跡象表示，即使房市增長的速度放緩，但想要買到心儀的房屋，依然不會像以前那樣容易。

Zillow網站預計，2022年將有超過600萬人購買房屋，這與Zillow當初預計的2021年的數字差不多，其中許多都是首購族。

正如嬰兒潮一代即將退休一樣，越來越多的千禧一代，達到首次購房者的高峰年齡，然而他們都在一個庫存緊缺的市場中展開競爭。雖然眾多觀點都認為，市場將會放緩，需求不會再像2021年激增得那麼誇張，但與此同時也認為，供應還是會保持得比較少的位置，因為大部分屋主還是會持有房子。因此對於計畫在2022年買房的民眾來說，將還是會有競價戰、艱難的權衡和挫折。

Zillow的經濟學家Jeff Tucker指出，2022年有三個因素會讓競價戰持續，分別是通貨膨脹、遠距工作、可負擔性。他認為，推高價格的高需求和低庫存，不會很快消失，但歷史低利率可能會消失。因此，無論在財務上還是個人生活上，買家可能需要再堅持下去，並要做好心理準備，因為可能需要數年時間，才能再次看到買家市場。

快速通膨將在2022年的買賣房屋決策中，發揮關鍵作用。雖然價格上漲可能會擠壓預算，並促使家庭尋找節省住房成本的方法，但許多買家將長期抵押貸款的固定成本，視為對沖通貨膨脹。隨著租金繼續上漲，貸款利率保持低位，但凡有能力支付首付的人，很可能都會選擇購買而不是租房，從而增加需求並保持價格上漲。

另外許多公司都轉向遠程工作，尤其加州的科技公司，很多都開始支持永久遠程工作。那麼不再需要每天通勤的買家，有了新的自由，可以將居住地與工作地分開。這也促使更多人搬到遠離市中心的家中，無論是去偏遠的郊區還是完全不同的州和地區。

另外，可負擔性在許多城市都是一個嚴重的問題。像洛杉磯、舊金山、紐約這樣的大城市，房屋難以負擔，因此開始有大量買家，轉向郊區以及二級城市，包括德州的奧斯汀、亞歷桑納州的鳳凰城和佛羅里達州的坦帕等地，而這些地方的民眾，也可能會轉向其他更小、更實惠的市場。

不過於此同時，隨著逐步進入後疫情時代，都市生活也慢慢復興，城市便利設施的吸引力仍在，因此最為有優勢的地區，將會在一些城市周邊的近郊。

貸款 利率 通貨膨脹

上一則

華商展望2022年／賭場業：做好應變利潤翻倍

下一則

華商展望2022年／零售業：到店購物熱情不減

延伸閱讀

航運巨擘馬士基告知客戶：供應鏈問題2022年將持續

航運巨擘馬士基告知客戶：供應鏈問題2022年將持續
去年全美房市最熱點德州奧斯汀 今年佛州坦帕可望取代

去年全美房市最熱點德州奧斯汀 今年佛州坦帕可望取代
病毒不斷變異 世銀估2022經濟成長為4.1%

病毒不斷變異 世銀估2022經濟成長為4.1%
MLB／大聯盟首位女教頭 波柯維琪領軍洋基低階1A

MLB／大聯盟首位女教頭 波柯維琪領軍洋基低階1A
撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

2022-01-07 02:15
前南加州海南會館會長史振順，雖然順利從新冠肺炎中康復，但卻為此付出一條腿的代價。

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

2022-01-07 14:56
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

2022-01-06 19:20
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

2022-01-08 02:20
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

2022-01-11 02:20
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。（阿市警局提供）

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

2022-01-06 16:35

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款