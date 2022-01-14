3大因素 2022年可能還是搶房難 買家要做好心理準備

專家指出，2022年有三個因素會讓競價戰持續：分別是通貨膨脹、遠距工作、可負擔性。(洛杉磯市房屋局網頁)

在2021年搶房大戰中失敗的購房者們，可能需要在2022年做好準備和耐心，因為種種跡象表示，即使房市增長的速度放緩，但想要買到心儀的房屋，依然不會像以前那樣容易。

Zillow網站預計，2022年將有超過600萬人購買房屋，這與Zillow當初預計的2021年的數字差不多，其中許多都是首購族。

正如嬰兒潮一代即將退休一樣，越來越多的千禧一代，達到首次購房者的高峰年齡，然而他們都在一個庫存緊缺的市場中展開競爭。雖然眾多觀點都認為，市場將會放緩，需求不會再像2021年激增得那麼誇張，但與此同時也認為，供應還是會保持得比較少的位置，因為大部分屋主還是會持有房子。因此對於計畫在2022年買房的民眾來說，將還是會有競價戰、艱難的權衡和挫折。

Zillow的經濟學家Jeff Tucker指出，2022年有三個因素會讓競價戰持續，分別是通貨膨脹 、遠距工作、可負擔性。他認為，推高價格的高需求和低庫存，不會很快消失，但歷史低利率 可能會消失。因此，無論在財務上還是個人生活上，買家可能需要再堅持下去，並要做好心理準備，因為可能需要數年時間，才能再次看到買家市場。

快速通膨將在2022年的買賣房屋決策中，發揮關鍵作用。雖然價格上漲可能會擠壓預算，並促使家庭尋找節省住房成本的方法，但許多買家將長期抵押貸款 的固定成本，視為對沖通貨膨脹。隨著租金繼續上漲，貸款利率保持低位，但凡有能力支付首付的人，很可能都會選擇購買而不是租房，從而增加需求並保持價格上漲。

另外許多公司都轉向遠程工作，尤其加州的科技公司，很多都開始支持永久遠程工作。那麼不再需要每天通勤的買家，有了新的自由，可以將居住地與工作地分開。這也促使更多人搬到遠離市中心的家中，無論是去偏遠的郊區還是完全不同的州和地區。

另外，可負擔性在許多城市都是一個嚴重的問題。像洛杉磯、舊金山、紐約這樣的大城市，房屋難以負擔，因此開始有大量買家，轉向郊區以及二級城市，包括德州的奧斯汀、亞歷桑納州的鳳凰城和佛羅里達州的坦帕等地，而這些地方的民眾，也可能會轉向其他更小、更實惠的市場。

不過於此同時，隨著逐步進入後疫情時代，都市生活也慢慢復興，城市便利設施的吸引力仍在，因此最為有優勢的地區，將會在一些城市周邊的近郊。