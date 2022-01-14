房屋競價大戰激烈 買家搶房有技巧

房市火熱，如何搶到房屋，是買家的首要課題。（記者李雪／攝影）

如何在房屋競價戰中脫穎而出，許多資深經紀或買家都會多少有經驗。但是在經歷了過去一年房市的火熱後，買家更加撓破腦袋想出各種策略，包括在競價中的五花八門招式，以及在選定目標房屋方面轉向不受歡迎的房屋等戰略。

在過去一年房市火爆，民眾不時會在新聞中看到各類「奇觀」，例如房產公司Redfin的首席執行官，去年在推特上爆料，有馬里蘭的購房者在報價信中承諾，以賣方的名字命名她的第一個孩子。這一傳聞至少揭示了在這樣一個地產市場中，購房者們的絕望。

不過也有一些贏得競價戰的買家，經驗值得借鑑。洛杉磯 市的文女士，前兩個月在聖伯納汀諾縣買到一間投資 屋，她當初也多次參加競價戰，但實在搶不過資金雄厚的全現金買家。她也曾想過要不要像網上許多人那樣，給賣家寫一封情真意切的「情書」。但她的經紀提醒她，這樣的信會透露更多信息，或會有住房歧視 的風險。例如若賣家不喜歡某個族裔或膚色，或信中不知某個細節讓賣家不樂意了，反倒給自己「挖坑」。

但文女士靠一些技巧贏得了競價。她表示，首先常用的討好買家方式當然都要做到，例如盡可能提高首付比率，答應賣家提出的所有條件，放棄一些偶發條款（contingency）、積極溝通、盡量快速回覆等等，這些現在都是「基本功」。

此外，要多站在賣家的立場為其排憂解難。她看到網上，有買家主動給賣家提供搬家服務，而她本來覺得賣家目前的傢俱可以保留，於是提出在房價之外，願意多付2萬元買下這些傢俱。

她表示，其實當時屋裡傢俱估計總價值也不到1萬元，但自己多付的這筆錢若加在房屋出價裡，其實也仍可能比不過其他人的價位。而傢俱錢不必繳稅，能為買賣雙方都省稅，賣家也不用操心搬家的麻煩，這很有吸引力。

不過她也提醒大家，由於這2萬元不經過公證（escrow），因此會有風險，務必要是非常信得過的房屋仲介，作為中間人完成這筆額外的傢俱交易。

不過，她認為談判小技巧也幫上大忙。當時賣家說會收出價信截止到當月10日，再來比較這些出價。而文女士1日看過房子後覺得滿意就想出價。於是她請經紀人在出價信中表示，她不願等到10日，要賣家需在次日下午就作決定要不要接受她的出價。

她解釋，首先自己出價合理，想必也已達到賣家的心理價位。雖然賣家會覺得，再等等說不定有更好的，但等十天的時間成本，對大家都沒好處，賣家心態當然想早點成交。而對自己來說，之前的經驗說明，她的資金能力和其他買家比是較弱的。在弱勢情況下，反倒是孤注一擲的強勢態度來博弈，才有更大贏的概率。

另一位上月剛在南巴沙迪那市買到房的M女士則使用另一種策略。在看了不少房子後，她發現許多都是賣家先裝修了一遍，經紀也精心佈置。因此有許多買家搶，價格也被抬高到難以負擔。

但因為她和丈夫都是設計師，在他們看來，這些房屋還是有許多設計不合理之處。既然反正都要重新裝修，於是他們乾脆去看那些「賣相不太好」，內部比較老舊的房屋。最終他們沒有加價，也沒有其他買家搶，就買到一棟合適的屋子，而省下的錢，完全足夠重新裝修。