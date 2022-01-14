我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

房屋競價大戰激烈 買家搶房有技巧

記者李雪／洛杉磯報導
房市火熱，如何搶到房屋，是買家的首要課題。（記者李雪／攝影）
房市火熱，如何搶到房屋，是買家的首要課題。（記者李雪／攝影）

如何在房屋競價戰中脫穎而出，許多資深經紀或買家都會多少有經驗。但是在經歷了過去一年房市的火熱後，買家更加撓破腦袋想出各種策略，包括在競價中的五花八門招式，以及在選定目標房屋方面轉向不受歡迎的房屋等戰略。

在過去一年房市火爆，民眾不時會在新聞中看到各類「奇觀」，例如房產公司Redfin的首席執行官，去年在推特上爆料，有馬里蘭的購房者在報價信中承諾，以賣方的名字命名她的第一個孩子。這一傳聞至少揭示了在這樣一個地產市場中，購房者們的絕望。

不過也有一些贏得競價戰的買家，經驗值得借鑑。洛杉磯市的文女士，前兩個月在聖伯納汀諾縣買到一間投資屋，她當初也多次參加競價戰，但實在搶不過資金雄厚的全現金買家。她也曾想過要不要像網上許多人那樣，給賣家寫一封情真意切的「情書」。但她的經紀提醒她，這樣的信會透露更多信息，或會有住房歧視的風險。例如若賣家不喜歡某個族裔或膚色，或信中不知某個細節讓賣家不樂意了，反倒給自己「挖坑」。

但文女士靠一些技巧贏得了競價。她表示，首先常用的討好買家方式當然都要做到，例如盡可能提高首付比率，答應賣家提出的所有條件，放棄一些偶發條款（contingency）、積極溝通、盡量快速回覆等等，這些現在都是「基本功」。

此外，要多站在賣家的立場為其排憂解難。她看到網上，有買家主動給賣家提供搬家服務，而她本來覺得賣家目前的傢俱可以保留，於是提出在房價之外，願意多付2萬元買下這些傢俱。

她表示，其實當時屋裡傢俱估計總價值也不到1萬元，但自己多付的這筆錢若加在房屋出價裡，其實也仍可能比不過其他人的價位。而傢俱錢不必繳稅，能為買賣雙方都省稅，賣家也不用操心搬家的麻煩，這很有吸引力。

不過她也提醒大家，由於這2萬元不經過公證（escrow），因此會有風險，務必要是非常信得過的房屋仲介，作為中間人完成這筆額外的傢俱交易。

不過，她認為談判小技巧也幫上大忙。當時賣家說會收出價信截止到當月10日，再來比較這些出價。而文女士1日看過房子後覺得滿意就想出價。於是她請經紀人在出價信中表示，她不願等到10日，要賣家需在次日下午就作決定要不要接受她的出價。

她解釋，首先自己出價合理，想必也已達到賣家的心理價位。雖然賣家會覺得，再等等說不定有更好的，但等十天的時間成本，對大家都沒好處，賣家心態當然想早點成交。而對自己來說，之前的經驗說明，她的資金能力和其他買家比是較弱的。在弱勢情況下，反倒是孤注一擲的強勢態度來博弈，才有更大贏的概率。

另一位上月剛在南巴沙迪那市買到房的M女士則使用另一種策略。在看了不少房子後，她發現許多都是賣家先裝修了一遍，經紀也精心佈置。因此有許多買家搶，價格也被抬高到難以負擔。

但因為她和丈夫都是設計師，在他們看來，這些房屋還是有許多設計不合理之處。既然反正都要重新裝修，於是他們乾脆去看那些「賣相不太好」，內部比較老舊的房屋。最終他們沒有加價，也沒有其他買家搶，就買到一棟合適的屋子，而省下的錢，完全足夠重新裝修。

房市火熱，如何搶到房屋，是買家的首要課題。（記者李雪／攝影）
房市火熱，如何搶到房屋，是買家的首要課題。（記者李雪／攝影）

投資 歧視 洛杉磯

上一則

華商展望2022年／零售業：到店購物熱情不減

下一則

華商展望2022年／房仲業：熱過頭恐走向盤整

延伸閱讀

河濱縣聖伯納汀諾縣連發槍案兩死兩傷

河濱縣聖伯納汀諾縣連發槍案兩死兩傷
勁球二獎落南巴市 幸運兒獲130萬元

勁球二獎落南巴市 幸運兒獲130萬元
華埠國泰老人公寓 管理惡劣問題多

華埠國泰老人公寓 管理惡劣問題多
華埠國泰公寓查出355個問題區 管理者明年走人

華埠國泰公寓查出355個問題區 管理者明年走人
持槍打劫7-11便利店 一男兩女遭緝捕

持槍打劫7-11便利店 一男兩女遭緝捕
世界晚報╱洛杉磯市新冠病例一周增兩倍 這七街區最多

世界晚報╱洛杉磯市新冠病例一周增兩倍 這七街區最多

熱門新聞

Zillow炒房計畫失利，削價出售房屋，不少買家撿到便宜。（記者李雪／攝影）

撿漏Zillow 幸運華人低價購得南加獨立屋

2022-01-07 02:15
前南加州海南會館會長史振順，雖然順利從新冠肺炎中康復，但卻為此付出一條腿的代價。

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

2022-01-07 14:56
中國國際航空6日宣布，洛杉磯飛北京的CA988航班將從1月9日到3月6日熔斷近3個月，八個航班全部取消。（檔案圖）

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

2022-01-06 19:20
美國南加州海南同鄉會前會長史振順，在疫情中為幫助染疫親友，不幸感染引起嚴重血栓，最後為保住生命而被迫截肢。（記者楊青／攝影）

染疫無症狀 南加海南同鄉會前會長史振順血栓截肢

2022-01-08 02:20
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

2022-01-11 02:20
警方繳獲的贓物可裝滿三輛購物車，贓物包括樂高積木等眾多玩具。（阿市警局提供）

南加華人城市Target發生集體搶劫 贓物裝滿三購物車

2022-01-06 16:35

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款