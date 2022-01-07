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新建案棕櫚泉Gallery at Miralon 沙漠度假風

記者啟鉻／棕櫚泉報導
社區住宅效果圖。（newhomesource.com)
社區住宅效果圖。（newhomesource.com)

河濱縣棕櫚泉市（Palm Springs）是度假勝地，是最能體會南加州陽光的地方。這裡開發住宅款式也是別具特色。當地開發的住宅區Gallery at Miralon就是富有特色建案，就像社區名字一樣，如同一個畫廊。

社區地址：678 Palladium Blvd. Palm Springs。即將開發的房型有四個，面積2350平方呎至3059平方呎，一層或二層獨立屋，富有沙漠度假村風格。目前售價尚未公布。住宅多屬內部結構是三居室，3.5衛浴，兩車位車庫。

Plan4二層獨立屋，面積3215平方呎3居室3.5衛浴及兩車位車庫。一樓有車庫，及獨立衛浴設施的長輩屋或保母間。有寬大聚會休閒空間，一個主臥室，適合年齡較長成員居住，餐廳廚房於一體，共享廁間，洗衣間。還有封閉式門廊。進入二樓，有休閒空間，一個臥室。從布局看，安排年長者居住在一樓，照顧到行動方便需要。二樓居室可以提供年輕人居住。

社區住宅效果圖。（newhomesource.com)
社區住宅效果圖。（newhomesource.com)

面積只有2330平方呎的Plan1，是全一層。同樣是三居室，三個半衛浴，二車位車庫。內部格局是在入門右側就是長輩屋，衛浴設施都齊全，左側是車庫。室內居住、衛浴、洗衣功能集中在左側，抱括獨立衛浴的主臥室、次臥室，廚房餐廳還有一個共享廁間。尤其是餐廳、廚房、休閒所在面積顯得很寬敞。

社區住宅效果圖。（newhomesource.com)
社區住宅效果圖。（newhomesource.com)

社區位於多條公路附近，周邊也有不少住宅社區及度假村。附近公路有111號、10號等，也可到達州立公園，出行購物休閒餐飲都比較方便。附近還有賭場提供博彩娛樂。當地屬於棕櫚泉聯合學區、Oro Grande學區。對於華人來說，當地氣候或餐飲或許不太能適應，需要多考察附近環境。

棕櫚泉市連同周邊多個城市，組成一個南加內陸度假城市群，每年這裡都有舉辦各種音樂會及各種娛樂活動。城市位於卡羅拉多沙漠地帶科奇拉山谷，是河濱縣面積最大城市。該市成立於1938年，城市很多建築物保持中世紀建築風格。隨著時間推移，亞裔居民數量逐漸增加。

社區住宅效果圖。（newhomesource.com)
社區住宅效果圖。（newhomesource.com)

棕櫚泉 南加 學區

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