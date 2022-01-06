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In-N-Out老闆聖谷山邊豪宅 1625萬元上市

編譯組／綜合報導
地中海豪宅奢華的入口處。(IM Real Estate Photography / David Guettler Photography)
地中海豪宅奢華的入口處。(IM Real Estate Photography / David Guettler Photography)

知名漢堡連鎖店In-N-Out所有者兼繼承人史奈德（Lynsi Snyder），以1625萬元價格，將位於洛杉磯縣聖蓋博山邊小城布瑞普萊（Bradbury），一座地中海風格物業掛牌上市。若此交易達成，將成為該市多年來最昂貴的房地產交易。

洛杉磯時報報導，史奈德在2012年以1721萬元從道奇隊（Dodgers）前球星貝爾崔（Adrian Beltre）手中，買下這棟近1萬9000平方呎豪宅。

2017年，史奈德首次以1980萬元價格放上市場，今年早些時候，將價格將至1680萬元。

這座奢華的莊園占地超過四畝，位於布瑞普萊莊園（Bradbury Estates），靠近聖蓋博山脈（San Gabriel Mountains）山腳處，該社區為一個有安全警衛門禁的社區，距離鮑爾溫公園（Baldwin Park）僅幾哩。

地中海風格主屋是一棟奢華建築，每個空間均顯得富麗堂皇，從宏偉的門廊入口，到帶有雙樓梯，與華麗吊燈的門廳。

擁有雙梯與華麗吊燈的門廊。(IM Real Estate Photography...
擁有雙梯與華麗吊燈的門廊。(IM Real Estate Photography / David Guettler Photography)

整座建築有11間臥室，13間浴室，一個帶有兩個中島的廚房，還有遊戲室、電影院、健身房和3400平方呎的娛樂室。另有甲板和陽台，可從上面俯瞰滿屏棕櫚美景。

浴室。(IM Real Estate Photography / David G...
浴室。(IM Real Estate Photography / David Guettler Photography)

主屋還包括可停放六輛車的車庫。另一間三房賓館，則附帶可停放兩輛車的車庫。

室外被修剪整齊的花園，與連綿起伏的草坪覆蓋，還有游泳池、網球場、籃球場和帶著沙坑的兩洞高爾夫球場等。

知名漢堡連鎖店In-N-Out所有者兼繼承人史奈德（Lynsi Snyder），...
知名漢堡連鎖店In-N-Out所有者兼繼承人史奈德（Lynsi Snyder），以1625萬元價格，將布瑞普萊（Bradbury）地中海風格豪宅掛牌上市。(IM Real Estate Photography / David Guettler Photography)

本身為格蘭杜拉（Glendora）人，史奈德父母於1948年，於鮑爾溫公園創立第一家In-N-Out。目前在加州和西南部有358家分店，「富比世」（Forbes）估計，其淨資產約42億元。

臥房。(IM Real Estate Photography / David G...
臥房。(IM Real Estate Photography / David Guettler Photography)
半開放式的戶外吧台空間。(IM Real Estate Photography ...
半開放式的戶外吧台空間。(IM Real Estate Photography / David Guettler Photography)
戶外開放用餐區。(IM Real Estate Photography / Da...
戶外開放用餐區。(IM Real Estate Photography / David Guettler Photography)

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