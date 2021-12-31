灣區兩都會 潛在買家最愛郵區一覽

舊金山都會區排名第一的熱門郵遞區號是柏克萊94708，鄰近蒂爾登地區公園與蒂爾登自然區域，有大片綠地空間。(圖取自蒂爾登地區公園官方臉書)

疫情持續，將以往居住在城市的居民推向郊區，新數據顯示，部分北加灣區 郵遞區號由於提供混合生活型態與戶外設施，更加吸引潛在的房屋買家。房地產網站「Zillow」分析了最近的灣區房屋銷售情況，尋找最受潛在購房者關注的郵遞區號。

報告將灣區分成兩大都會區：舊金山都會區包括阿拉米達、康曲柯士達、舊金山、聖馬刁與馬林等五縣；聖荷西 都會區包括聖他克拉拉縣及聖比尼度縣(San Benito County)。

舊金山都會區最受歡迎的五大郵遞區號：

A，94708 (Berkeley、柏克萊)一般房價 (typical home value)182萬6636元；

B，94566 (Pleasanton、布利桑頓)一般房價160萬9969元；

C，94526 (Danville、丹維爾)一般房價169萬1574元；

D，94506 (Danville、丹維爾)一般房價259萬6442元；

E，94965 (Sausalito、蘇加利度)一般房價157萬5285元。

聖荷西都會區最受歡迎的5大郵遞區號：

A，95037 (Morgan Hill、莫甘山) 一般房價122萬4371元、

B，95148 (聖荷西)一般房價127萬5591元、

C，95120 (聖荷西)一般房價191萬8797元、

D，94024 (Los Altos、洛斯阿圖斯)一般房價379萬7915元、

E，95070 (Saratoga、薩拉度加)一般房價341萬58元。

灣區兩大都會區排名第一的熱門郵遞區號，分別是舊金山都會區的柏克萊94708，該郵區包括蒂爾登地區公園(Tilden Regional Park)與蒂爾登自然區域(Tilden Nature Area)；聖荷西都會區的莫甘山95037，位在聖荷西南邊，有許多設施包括公園、餐廳與酒莊。

Zillow發言人克瑞莫(Matt Kreamer)表示，豐富設施可能是影響需求的因素之一，包括有綠地空間與公園。他指出，對遠距工作者來說，需要更多空間，包括家庭辦公室與戶外空間，可在郊區房屋找到需求。若不考量通勤時間，郊區房屋更具吸引力。部分高需求郵遞區號地區房屋特別昂貴，例如洛斯阿圖斯與薩拉度加。

克瑞莫分析，灣區至今仍是全美最貴的房市。不過房價高，也是競爭激烈的市場。多家機構預測，灣區都會區的房價將持續上漲。