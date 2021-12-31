亞市商住混合住宅4千萬售出 南加集合式住宅明年仍搶手

亞凱迪亞市Wheeler街57號商住兩用大樓，被來自台灣的投資者以4000萬元買走。（網站圖片）

位於亞凱迪亞 （Arcadia）Wheeler街57號的出租型商住兩用公寓，日前以4000萬元賣給一名來自台灣的投資 者，同時，位於巴沙迪那（Pasadena）東Del Mar路399號的55戶住宅康斗，也已完工熱售，兩處地產的華人建商表示，隨著聖蓋博谷土地日益稀缺，商住兩用或集合性康斗住宅將是未來當地新房的主流。

在巴沙迪那（Pasadena）東Del Mar路399號55戶的康斗地理位置優越。（開發商提供）

位於巴沙迪那（Pasadena）東Del Mar路399號55戶的康斗社區景觀設計。（開發商提供）

位於巴沙迪那（Pasadena）東Del Mar路399號55戶的康斗社區內部有游泳池和景觀花園。（開發商提供）

位於亞市市中心第一街和和Wheeler道交界處的商住兩用公寓，在2019年9月竣工後出租，這棟建築集合七家店鋪和38戶住宅單元，並獲得亞凱迪亞市長獎和LEED綠色評定，毗鄰金線地鐵、亞市高中和希望之城，還為租戶提供免費健身 房會員。

開發商Douglas吳表示，這棟商住兩用公寓單元由一室和兩室組成，面積從880平方呎到1500平方呎不等，採取出租的方式，每月租金收入在疫情期間也水漲船高；交通便捷，樓下還有總面積1萬7000呎的五個商舖，提供餐飲等服務，適合年輕人的生活形態。所以這個交易，對於投資者來說是不錯的選擇。

康斗內部採光一流。（開發商提供）

康斗有一室、兩室和三室的選擇。（開發商提供）

Douglas吳在巴沙迪那（Pasadena）東Del Mar路399號有55戶的康斗，日前也已完工現正在出售。他說，這處建築地理位置優越，屬於巴沙迪那劇院區的一個社區，步行就可到達巴沙迪那市區。康斗有一室、兩室和三室的選擇，內部廚房和浴室配有石英檯面、設計師櫥櫃、科勒燈具以及Wolf 和Sub-Zero的電器，手工釉面瓷磚、定制照明和高品質燈具是這些住宅豪華的細節。

巴沙迪那（Pasadena）東Del Mar路399號55戶的康斗注重細節品質。（開發商提供）

內部廚房和浴室配有石英檯面、設計師櫥櫃、科勒燈具以及 Wolf 和 Sub-Zero的電器。（開發商提供）

康斗面積從800平方呎到1900平方呎不等，帶有私人露台和開放式空間。住宅社區有游泳池、社區聚會空間、健身中心和豐富的景觀庭院，鬧中取靜，且每個家庭都可以欣賞到美麗的景色，獲得生活的質感。

他表示，隨著聖蓋博谷土地的稀缺，這類商住兩用或康斗式住宅依然會是市場上新房的主要選擇。那些交通便利且生活設施成熟的新房社區對於年輕的上班族越來越有吸引力，無論是購買還是出租投資都是不錯的選擇。