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專家：南加房市2022不會泡沫化 房價上漲空間不大

記者啟鉻／洛杉磯報導
專家表示，南加房市2021年表現不錯，2022年不會出現泡沫化。（記者啟鉻／攝影）
專家表示，南加房市2021年表現不錯，2022年不會出現泡沫化。（記者啟鉻／攝影）

當2021年邁進2022年辭舊迎新之際，回顧加州在2021年房市上佳表現。這一年，加州房市持續著價格優勢。南加更是全美房市一大亮點。據Zillow提供資訊，目前加州住宅價值較比一年前增加20.3%。南加尤其是內陸帝國地區，被譽為全美房市最熱點，房價屢創新高。

2021年在南加房市發生著諸多價格驚奇，但也催生了人們對於可能房市泡沫擔心。UCLA安德森管理學院華裔經濟學家俞偉雄指出，從目前加州乃至全美房市來看，不會為有房市泡沫化的危機。

俞偉雄說，2022年房貸利率將會調漲，通貨緊縮，房價上漲空間不大。房市還是會維持不錯狀態。但目前尚沒有出現令人擔心的房市泡沫現象。

在加州，南加內陸帝國地區被譽為全美房市熱點。至今內陸河濱地區房市價格已經十餘次創新高。以9月河濱房市為例，2021年9月間當地有4256個單位現有及新建住宅售出。2021年的9月，是自1988年以來34個九月裡，第八個最繁忙的月份。而8月間房市交易更為火熱，較比9月在十年間平均交易值高出26個百分點。數據顯示，9月銷售額較比8月銷售平均值下降9.2%。

據統計，河濱縣9月房市中間價位提高了0.4%，12個月中增加了16.8%，也打破了7月和8月的新高即中間價52萬5000元。自2020年2月發生新冠肺炎疫情以來，河濱縣有11次房價創新高，19個月中，中位房價增加了12萬8000元，等於每小時增加9.2元。

再從南加地區房市價格看，2021年10月至11月，房價維持上揚，但銷售量逐漸降溫。不過在11月內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣同比房價漲幅最大，均創下房價中位價格新高。而南加另外兩個縣洛杉磯縣、橙縣，11月房價水平雖然不比9月和10月，但也明顯高於上一年同期房價水平。

南加房市表現總體上反映加州地區房市現況及走勢。從目前看，似乎眼下普遍陶醉在2021疫情期間房市活躍的樂觀情緒中，而且在2021年結束前，房市價格維持連續三個月新高，由此導致樂觀情緒在增溫。但當地消費者到底心態如何？信心怎樣？

根據近期世界大企業聯合會（Conference Board）對全美消費者信心指數調查，表明加州消費者樂觀與隱憂並存。12月的得分是139.3低於先前的154.7，但還是遠高於上一年同期的56.1。對於未來六個月的信心指數，得分是109.8，高於先前的97.7，遠高於上一年同期的72.7。

進入2021年末至2022年交替之際，全美新冠肺炎疫情再度緊張，而經濟專家預測2022年物價會繼續維持上漲。有地產專家預測，鑑於2022年聯準會開始啟動升息，2022年南加房地產市場走勢趨於平穩，熱度降溫，房價上升空間不大。而此狀況大體反映了加州房市未來一段時期大趨勢。

俞偉雄表示，雖然新冠肺炎疫情持續，但2021年不僅是加州、南加，全美房市都表現很好，房價都有兩位數的成長率。房屋供給也較持續穩定，但並未太過頭，顯示並未供應量過大，建商對房市也有充分信心。

他說，由於疫情發生，鼓勵在家遠程工作，房貸利率新低，大家對住宅有更高需求。多方面因素導致房市榮景。但是因為房價過高，也超出一部分希望購房者的消費能力。他指出，通貨膨脹與房市價格上漲，有相輔相成的關係。

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