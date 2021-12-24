南加房市降溫 價格仍上揚 專家：明年漲幅空間有限

專家預測2022年南加房市價格繼續上揚，但壓力較大，部分地區甚至價格下降。（記者啟鉻／攝影）

據房地產市場統計數據顯示，南加 在11月間住宅價格較比上一年同期增加約16%。華人地產專家表示，雖然南加房市銷售熱度目前比較數月前稍有些許降溫，但價格依然穩固，並繼續上揚。

雖有報導指出，某地產網站在市場上以低於買價脫手翻修房屋，但業內專家認為，對南加住宅市場不會造成太大影響。鑑於2022年聯準會開始啟動升息，2022年南加房市走勢趨於平穩，熱度降溫，房價 上升空間不大。

華人地產專家袁立功表示，日前他經手一棟在西柯汶那市的獨立屋，售屋資訊一發布，就有近20個買家提出申請，最終住宅成交價格高於原價近10萬元。

無獨有偶，內陸河濱地產專家周克蕙也說，當地出售房屋買家眾多，最終成交價往往高於原價數萬元或十萬元才能完成交易。但內陸房價相對洛杉磯縣、橙縣還是較低。據她觀察，房價每個月都在走高，內陸地區房市2021年在全美最熱，2022年應該會平穩一些，但價格不會降下來。

據房地產資訊DQNews最新統計，南加11月間六個縣區的住宅中位價達69萬3500元，較比10月增加0.5%，較2020年11月增加15.6%，銷售數量較比年初增加1.8%。

有業內專家預測，2022年房價增加會放緩至個位數，預計明年房屋抵押貸款 利率將上揚。而且聯準會近日宣布2022年會有三次加息，貸款利率上揚更有可能發生。現在平均抵押貸款利率，處於低於3%的水平。

2021年南加房市為全美熱點，除了房屋抵押貸款利率達歷史新低外，還有其它因素推升房價，比如愈來愈多千禧世代加入首次購房大軍，很多以投資為目的的購房者進入房市，疫情導致很多人在家遠距工作，也有一些白領在疫情中反倒財務狀況良好，有餘錢投資房地產。

周克蕙表示，尤其內陸帝國地區房市較比其它地區更熱，原因是內陸住宅價格偏低，社區功能完善，內陸就業狀況良好，不少洛杉磯、橙縣居民向內陸遷移，原來在洛杉磯、橙縣租住集合公寓居民，趁貸款利率低，攢夠首付後轉往內陸購屋居住。所有這些因素都撐起當地房價持續走高。

據來自DQNews關於2021年11月南加六縣房屋中位價及銷售量，與2020年同期相比統計，洛杉磯縣11月住宅中位價較比上一年同期增加12.6%至78萬8000元，銷售量同比增加7.7%；橙縣同比增加14.9%至91萬9000元，銷售同比下降3.5%；河濱縣同比增加20.2%至54萬6750元，銷量同比增加2.5%；聖伯納汀諾縣同比增加18.8%至47萬5000元，銷售量增加5.6%；聖地牙哥縣同比增加15.4%至75萬元，銷量下降7%；范杜拉縣同比增加14.6%至75萬5000元，銷售量下降0.6%。

展望2022年，地產投資專家謝宗煌表示，鑑於明年疫情放緩、聯準會升息，以及住宅市場競爭需求量減少，房市會歸於平穩，價格上升空間不大，甚至有些地區房價會降低。

資深地產專家袁立功說，從11月南加地區房價看，都維持高位，但住宅銷售數量呈現走低。預測2022年3月前房價會維持微幅上揚趨勢，3月後房價上漲壓力較大，房屋銷售量雖然減少，但房價預計不會下跌。