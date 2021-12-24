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拉古納灘豪宅賣出7000萬元 創當地紀錄

記者啟鉻／綜合報導
橙縣拉古納灘市一棟海濱莊園近日以7000萬元易手，創下當地地產交易歷史紀錄。（資料圖）
橙縣拉古納灘市一棟海濱莊園近日以7000萬元易手，創下當地地產交易歷史紀錄。（資料圖）

南加橙縣拉古納灘市（Laguna Beach）一棟海景豪宅近日易手，售價高達7000萬元，成為橙縣地產界交易新紀錄。豪宅位於海濱Abalone Point，設有警衛，是當地著名海濱莊園。

這座海濱莊園佔地1萬8000平方呎，擁有義大利宮殿式風格，有主屋有五間臥室，全玻璃落地客房，以及一個向著大海的游泳池。於11月18日完成交易，售價超過2020年的6100萬元的交易紀錄。這棟莊園的新主人是一位對沖基金創始人兼首席執行官、億萬富豪艾德曼（Joseph E. Edelman）。他為了獲得這個莊園，特意與太太在附近租了房子，最終如願以償。

海濱莊園於2010年竣工，屬於在Abalone Point的12棟海濱住宅之一。據物業記錄顯示，該莊園上一次交易時在2018年，以3270萬元出售給一家公司，其後多次上市交易，2013年最高標價是6500萬元，五年間多次下跌。

據報導，這棟豪宅涉及一起原所有者違約訴訟，而且新屋主艾德曼也被捲入。縣高等法院將擁有這棟住宅的Abalone Point LLC，即賣方列為被告，同時民事訴訟也將艾德曼列為被告。原告律師認為，莊園在交易中存在涉嫌逃稅行為。

起訴書中稱，涉及4500萬元的住宅銷售額，以及額外2500萬元的個人財產銷售是為了逃稅，被告公司目的就是支付較少收入稅，而讓艾德曼支付較少產業稅。除了降低公共稅收，原告還指責此種交易，是人為降低附近物業市場價值。

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