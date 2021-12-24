橙縣華人賣海景豪宅 開價2497.5萬元

拉古納尼格爾的一棟海景豪宅以2497.5萬元上市。（屋主提供）

橙縣拉古納尼格爾（Laguna Niguel）最近一棟海景豪宅以2497.5萬元上市，華裔 企業家屋主希望大房換小房（downsize）。雖然當地時不時也有該價位的交易，但這樣的宅邸仍屬稀品，值得潛在買家關注。

位於Morning Dove道路盡頭的12號私人大門的後面，可以通往一片僻靜綠洲。這片占地1.41畝的廣闊場地保有極佳的私密性，可以在這個封閉式的地產中體驗終極的戶外生活。 拉古納尼格爾的一棟海景豪宅以2497.5萬元上市。（屋主提供） 拉古納尼格爾的一棟海景豪宅以2497.5萬元上市。（屋主提供）

房屋帶有一個有大量觀眾座位的燈光網球場、一個休閒游泳 池和水療中心，以及一個六車位車庫和門控車場，與一個獨立客房。該屋屬於當地的「Bear Brand」社區的定製莊園，擁有約1萬3500平呎的起居空間，享有一覽無餘的海洋和周圍群山的美景，寧靜而奢華。 拉古納尼格爾的一棟海景豪宅以2497.5萬元上市。（屋主提供） 拉古納尼格爾的一棟海景豪宅以2497.5萬元上市。（屋主提供）

據華裔屋主柯約瑟表示，此地開車去爾灣只要15分鐘，距離華人 區不遠，同時靠近海邊，是很不錯的居所。當初孩子都還小，現在年紀大一些，孩子也都搬出去了，因此希望將房子賣掉，換小一點的房子比較好打理。

來自台灣的柯約瑟，在美國白手起家，成立Techko Kobot公司，在美國智能機器人領域贏得一席之地。事業有成後，他曾在中國大陸和爾灣做過許多慈善工作。 拉古納尼格爾的一棟海景豪宅以2497.5萬元上市。（屋主提供） 拉古納尼格爾的一棟海景豪宅以2497.5萬元上市。（屋主提供）

他表示，他和家人在此居住30年，居住空間和地都很寬敞，有網球場、泳池，非常適合家庭居住，孩子們有自己的房間、學習房，還有日本茶室。一家人也曾在此舉辦過幾百人的晚宴和慶祝會。房屋建築品質上乘，隔音全是兩層，二樓也是水泥地板雙層結構，很多優質的木製工藝，實木家具等，也有海景。而社區裡現在搬進來很多都是華人，華人屋主會很習慣這些設備。 拉古納尼格爾的一棟海景豪宅以2497.5萬元上市。（屋主提供） 拉古納尼格爾的一棟海景豪宅以2497.5萬元上市。（屋主提供）

據掛牌經紀介紹，這棟房屋精心設計的客廳和餐廳的靈感，來自17世紀的法國建築，將義大利大理石地板和時尚的定製飾面與高聳的雙高天花板融為一體。優雅的空間充滿了手工製作的細節，並被包裹在堅固的結構中，是這個令人驚嘆的莊園的核心。餐廳包括一張精緻的手工製作的餐桌，可容納20人。 拉古納尼格爾的一棟海景豪宅以2497.5萬元上市。（屋主提供）

這個親切的家，為舉辦奢華聚會創造了完美的環境。細節豐富的室內裝飾與海景涼廊無縫銜接，能為來賓營造出令人難忘的氛圍。時尚的客廳角落提供了高聳的海景窗戶，形成了三角鋼琴的終極背景。該屋擁有舉辦私人音樂會的空間，因為客廳和餐廳面積驚人，可容納100位客人，都可在這個巨大空間中享受愉悅的音響效果。

令人印象深刻的辦公室，創造了居家空間的終極工作。這間比例優美的房間充滿了雅緻的細節，高聳的天花板、舒適的壁爐環繞，提供終極的隱私和舒適。 拉古納尼格爾的一棟海景豪宅以2497.5萬元上市。（屋主提供） 拉古納尼格爾的一棟海景豪宅以2497.5萬元上市。（屋主提供）

房屋的下翼則包括可一個九座的劇院和遊戲室，以及兩間臥室套房。當打開雙扇門通向寬敞的海景露台時，是娛樂和遊戲的完美環境。為了增加這個區域的魅力，在滑動門後面則是一個正宗的日本茶室，由進口的手工製作材料組成。而獨立客房擁有一臥一浴，還有一個完整的廚房，可以為訪客提供一個寧靜、舒適的環境，還可以俯瞰游泳池和美麗的海景。