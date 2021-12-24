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疫後搬回城 金山租屋市場復甦 入住申請倍增

編譯組／綜合報導
舊金山租客重返舊金山，租賃住房市場復甦。(美聯社)
舊金山租客重返舊金山，租賃住房市場復甦。(美聯社)

全國房地產上市服務公司「RentCafe」每年收集美國各主要城市租屋申請資料，根據其最新報告顯示，和2020年上半年相比，舊金山租屋入住申請增加超過一倍，有105%增長。報告結果代表著人們仍想居住在舊金山，也造就當地租賃住房市場復甦。

事實上，舊金山租戶對當地租賃再度青睞程度，申請在當地租屋的人數，在美國主要大城市中排名第二，僅次於紐約。與去年上半年不同，許多舊金山人擺脫了剛開始在居家避疫和疫情期間、對居住在城內公寓的猶豫，開始於2021年上半年重新搬回城市。舊金山公寓租住申請數量比2020年半上年增加61%。

儘管今年上半年搬入舊金山人數，可能不會有大幅度增加整個城市的人口，但有助於穩定舊金山人口分布。

根據「舊金山紀事報」報導，舊金山去年疫情期間出現大量人口外移，2020年8月為人口出走最高峰，每個月有數千個家庭外移。但最近郵政服務資料顯示，人口外移現象已降至疫情前水平。目前租賃申請數據表明，人口移動現象可能已經逆轉，舊金山人口可能正在增長中，但具體情況尚未確定。

雖然2021年第一季度、申請搬出舊金山人數略有增加，上半年的搬出人數比去年同期增加17%、比2019年增長11%。但大量湧入舊金山城市的申請，兩者之間取得平衡。RentCafe收集與舊金山相關租賃申請中，從舊金山市內搬到城外的申請僅佔27%，低於2020年的36%、2019年的31%。

於此同時，今年上半年申請搬進舊金山租屋居住數量占所有相關租賃申請總數量34%，是至少在近3年來，首次申請搬入舊金山數量高於搬出人數。也高於2020年同期的26%，甚至超過疫情前2019年、當年申請租賃入住舊金山佔所有申請類型的31%。

由於出租需求增加，也導致舊金山租金價格上漲。根據RentCafe數據，今年3-6月，舊金山平均租金上漲5%以上。

舊金山 疫情 租金

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