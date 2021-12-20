會計師楊光明：選擇不易淘汰行業

會計師楊光明（Robert Yang）。（記者楊青／攝影）

會計師楊光明（Robert Yang）18日表示，面對即將來臨的AI/Robot及元宇宙自動化時代，可能帶來傳統產業的巨大變化，未雨綢繆的關鍵是，選擇不易被淘汰的行業，善用專業非常重要。

楊光明表示，AI/Robot及元宇宙自動化時代，和互聯網的第四次革命已經來臨，不僅影響打工族的飯碗，白領的飯碗危險係數也在增加，工作保障的安全度大打折扣，目前相關專家丟出震撼表示， 80年後人類現在所熟悉的70%工作會消失，更令人擔心的是50%的工作，會在15年到30年內被人工智能 取代，2030年全球約有8億人口的工作會被人工智能取代，人類貧富差距愈來愈大，財務差距愈來愈大，所以自救方法非常重要。

其中重複性的工作被取代可能性最大，比如汽車製造、銀行、網路保險 業務、前臺工作人員、接綫生、超市、人事部門、會計等；保留性較高的行業包括複雜性、戰略性、創意性較高的工作，比如企業決策人和執行長，人工智能科學家和動畫設計；組織能力和創造能力較强的人，比如高端理財規劃師、企業領袖、婚姻顧問等，因其可以幫助企業創造利潤，或具有較高的分析整理和組織能力，不易被智能人工取代。

楊光明認爲，要成為成功企業家，要善用專業人士，瞭解自己的產品和定價和推廣技巧，知道節稅融資理財，通宵科技，知道推廣企業，管人和管錢，知道如何用法律保護資產。

他說，選擇比努力更重要，選對行業、選對好的投資 產品，技巧省稅，將投資報酬加高，都是創建更好的獨立安全和福利人生的重要步驟。

楊光明具有15年以上的稅務經驗，專精稅務、地產、股票、保險、網路、合併併購和融資一站式服務，對應付國稅局「找茬」頗有經驗。