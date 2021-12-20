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2022企業商業戰略研討會 直播人氣旺

記者楊青／洛杉磯報導
主持人Paula。（記者楊青／攝影）
主持人Paula。（記者楊青／攝影）

「安心學堂」全球免費公益課程，18日舉辦2022企業商業戰略規劃融資、法律、金融、稅務合作研討會Zoom直播，教戰2022年企業和個人投資方向、資源利用、創業省稅、申請SBA中小企業及房產貸款等創業和投資理財秘訣，吸引大批聽眾上網旁聽，四小時人氣滿滿。

九鑫聯合創辦人Lucy劉。（檔案照）
九鑫聯合創辦人Lucy劉。（檔案照）

多位經驗豐富的會計師、信托律師、融資專家、企業家和地產經紀，分享融資、法律、金融、稅務等領域的最新資訊和實戰經驗。

美國第一銀行Steven Hung。（檔案照）
美國第一銀行Steven Hung。（檔案照）

會計師Lisa Lu主講「創業成功之捷徑，企業融資併購(M&A)之稅務指南」、會計師Annie羅主講「CPA不可說的秘密；企業創業省稅大解析」、會計師楊光明（Robert Yang）主講「AI/Robot及元宇宙自動化時代，如何為企業創建結合稅務法律融資理財配置於一體的有效率服務平臺」、九鑫聯合創始人Lucy劉主題「金融科技引爆的創新創業路」、美國第一銀行Steven Hung主講「向銀行成功申請SBA中小企業及房產貸款的密訣」、專精信託律師Daniel Fong主講「如何做好企業及家庭的資產保護(Asset Protection)和繼承規劃(Succession Plan)」、融資貸款專家Jerry陳主講「企業如何贏得創業免抵押資金及房產投資致富經驗分享」、房地產經紀唐冠軍（Tom Tang）主講「房地產投資的優勢及稅務上的優惠」。

專精信託律師Daniel Fong。（檔案照）
專精信託律師Daniel Fong。（檔案照）

「安心學堂」在聖誕節和新年期間還有多場全球免費公益課程，包括2021年12月25日太平洋時間6PM（美國和加拿大）、2022年1月1日太平洋時間6PM（美國和加拿大）、2022年1月8日太平洋時間6PM（美國和加拿大），全程Zoom直播。

安心學堂往期視頻回放：https://www.youtube.com/channel/UCZrKwVwQTWE8BFzdlJPFuPQ/videos。

融資 投資 貸款

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