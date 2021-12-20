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房產經紀唐冠軍：10種投資千萬別碰

記者楊青／洛杉磯報導
資深房地產經紀人唐冠軍（Tom Tang）目前超低利息，是投資購房大好時機。（檔案照）
資深房地產經紀人唐冠軍（Tom Tang）目前超低利息，是投資購房大好時機。（檔案照）

房地產經紀唐冠軍（Tom Tang）18日指出，進入年底，南加州房地產並沒有出現傳統的年底交易低潮，相反地，很多地區房源供不應求，很多房子都是加價成交。目前的低利息，是投資購房大好時機。

唐冠軍表示，進入11和12月，南加房市雖然沒有7、8、9月那樣漲勢凶猛，但交易市場依然火熱，不少城市房子都是幾天就賣掉，且現存房源只夠維持十天左右，不少地區房屋買賣加價成交。亞凱迪亞市過去兩周銷售47棟、存貨78棟，存貨過多，房價上漲機會不大；核桃市過去兩周賣掉31棟，目前上市27棟，存貨不足，房價預計繼續上升；爾灣現有44棟，過去兩周賣掉70棟，另60棟正在最後pending，房市供不應求；在賣掉的70棟中有50棟是加價成交，七棟原價成交，三棟減價成交，房市異常火熱；奇諾岡存貨31棟，近期成交45棟，其中28棟加價成交。

唐冠軍表示，新年來臨，大家都在千方百計投資，但投資沒有十全十美。他認爲，以下十種特性的投資應該避免，包括：1.不能看通膨的投資不要去碰（比如把錢放在銀行）；2.沒有辦法操作的投資不要碰；3.如果購買的金融產品需要支付利息很高，不要去碰；4.高風險低報酬，最好不碰；5.不要用全部的現金去投資一個產品（可用銀行的錢做槓桿，將投資利潤放大）；6.假人之手的投資最好不要去碰；7.不懂的投資不要碰；8.別人代理的投資不要碰；9.操作的人賺錢比你多的投資不要碰；10.你沒有主動權管理自己的財產的投資不要碰。

他認爲，如果股票不適合，獨立投資不適合，獨立產業不適合，合夥經營不適合，長期租房不適合你，賺很多錢要補稅，那麽建議投資房地產，原因是房地產投資真實透明安全，有完整的法律交易條文，買賣雙方都有最好的保護，房子還有抵抗通膨的作用等。

最近兩周南加州華人聚居城市的房屋交易一覽。（唐冠軍提供）
最近兩周南加州華人聚居城市的房屋交易一覽。（唐冠軍提供）

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