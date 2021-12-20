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會計師Annie羅：量身定做初創公司 省稅有方

記者楊青／洛杉磯報導
會計師羅斌（Annie Luo）。（記者楊青／攝影）
會計師羅斌（Annie Luo）。（記者楊青／攝影）

會計師羅斌（Annie Luo）在18日的「企業創業省稅大解析」演講，詳細分析在美國初創公司的形態以及利弊，為華人創業者量身定做創辦企業指點迷津。

羅斌表示，在美國做生意，最主要的幾種的初創公司形態，包括個體戶、合夥人公司和有限責任公司等等。個體戶和合作人公司的好處是操作簡單，費用便宜，缺點是在保護股東和個人財產方面比較不利，如果經營不善，老闆要對其債務付全部責任，導致危及個人財產；有限責任則將稅務責任和個人財產分開，可以最大限度保護個人財產，這種形態適合較爲大型的公司，比如超過100人的公司。這種公司形態比較適合融資和利於後期上市。

她表示，初創公司使用C型形態，需向州政府申報成立，同時每年要向政府更新信息，繳納一點費用，同時需要交公司稅。目前聯邦公司稅是20%左右，加州公司稅為8.84%，最低每年需繳800元，如果有分紅，股東必須要交分紅部分資金所得稅是0至20%，即雙重付稅。

LLC有限責任公司，同樣是有限責任，需要向州政府註冊並每兩年繳納一定的費用，LLC正常情況下是採取合夥人的方式來計報稅，其盈利部分需要繳納社安稅，每年也要向加州政府申報最低800元的稅收，如果營業超過25萬，要交900至1萬元的稅費。

S型的公司則可較好的保護有限責任，同時兼具稅務上的優惠，有限責任是保護股東，將股東的個人財產和公司經營完全分開，稅法上則不需要繳納公司稅，它所有的盈利會進到個人稅表上，繳納個人所得稅，但國稅局要求公司給股東發一個合理的工資，這一部分需繳納社安稅，其他部分不需要交社安稅，這對於企業主來說是一個很好的省稅方式。

此外，S型公司還可以享受到川普稅法中，最高20%的稅率優惠。

加州 稅表 華人

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