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現金買房要通報 地產經紀：對房市走勢影響不大

記者謝雨珊／洛杉磯報導

在房市大熱的當下，有不少民眾都曾經歷過，看中的房子被現金買家搶走的心痛。在有些熱門地區，房屋只要一上市，就能收到超過十個以上的出價，最後比拚的往往是看誰的現金出價更高。拜登政府如今草擬在全美推行現金買房要通報的政策，是否會影響這個趨勢，又是否會衝擊一些地區的房價？多位地產經紀認為，此政策對房市走勢影響應該不大。

縱使全美當前處於貸款利率低點，貸款非常划算，但無奈房市太熱，有些地區仍是「現金為王」。華裔李女士指出，她打算在爾灣買房，但看上的三個房屋，都被現金買家搶走。這讓她感到迷茫，不知如何才能與現金買家競爭。其實全款買房的現象，在華人熱衷的城市，的確非常普遍。

全美房地產協會國際課程講師、地產經紀吳程遠說，使用貸款買房的民眾，在購房上的競爭力確實較小，因此拿現金購房者還是蠻多的，尤其一上市就受到十幾個offer的房子，現金還是王道。坦言不管有無疫情，只要是華人喜歡購房的區域，現金買房風氣仍然很蓬勃。事實上，根據全國房地產經紀協會的數據顯示，全美現在約1/3的房地產交易，都是現金全款支付。

然而，拜登政府近日宣布將出台的一項新政，讓現金買房者感到不安。拜登政府6日公布，針對未來全現金買房交易者，房價超過30萬元的交易，都需要通報資金來源，買家信息等。這項政策將擴及全美，不再只針對目前美國12個都會地區，這些地區目前包括大洛杉磯、舊金山、西雅圖等。此前針對住宅房的這項政策，也很可能拓展至商業房的買賣中。

不少人因此開始擔心，這項政策若落實，是否會因此阻斷部分現金流入方式，而造成房價下跌。對此，吳程遠認為「不會」。他解析，美國房地產屬於剛性需求，利息往上調所造成的影響，絕對比目前的政策影響還要大。「畢竟美國並不是靠海外的不當洗錢，才會讓房市如此蓬勃發展。」

但該政策對一些現金買房的華人可能會有所顧忌，擔憂是否今後現金買房會有官方介入調查，但只要沒有涉及到洗錢或貪污，現金買房就不受影響。

吳程遠並提到，涉黑資金進入房市將會越來越少，這對美國整體的房市多少有影響，但不會太大。他認為，倘若現在美國房市有部分來自於這些20多億黑錢，那麼經過該政策，這些錢將會在市場上消失，但這不至於會影響到整體房市走向。

地產經紀陳政龍也有相似見解。他說，該項政策不會對目前房市造成大影響，因為一方面，大洛杉磯地區目前已有政策，要求以全現金，房價超過30萬元的住宅房地產交易需要通報。大洛杉磯地區包括南加州五個縣：范杜拉縣、聖伯納汀諾縣、洛杉磯縣、橙縣、河濱縣。目前全美包括大洛杉磯地區在內，共有12個地區實施現金買房通報政策。

此外，雖然全現金買房相比貸款買房更有競爭力，但目前仍處於貸款利率較低的時候，很多買家還是選擇貸款買房。另方面，考慮到稅務上的優惠，多數民眾也會更傾向以個人名義買房。

貸款 洛杉磯 房地產

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