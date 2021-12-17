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聯排別墅、公寓 專業投資人關注漲勢

記者李榮／灣區報導
許多2000年左右建造的連棟別墅設計合理，住起來舒服。（記者李榮／攝影）
許多2000年左右建造的連棟別墅設計合理，住起來舒服。（記者李榮／攝影）

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸緩和，愈來愈多人回到公司上班，交通房的優勢又成為一些買家的重點。擁有多棟房地產的專業投資人Andrew Shen認為，過去一年多，大多是「地大」、「室內空間大」就會獲得青睞，但是他預計地點好、交通方便、工作機會多的核心區域公寓與聯排別墅，將有機會成為下一波輪漲的品項。

去年疫情最嚴峻時也出手購買獨棟房的Andrew指出，疫情來得又急又快，而且幾乎是人類歷史上沒有發生過的「封城」，因此在去年3月到6月時，房地產市場幾乎是買方市場，也是灣區買家難得碰上有議價空間的機會。像他就在去年夏天成交一戶獨棟房，甚至還小幅度講價成交。但接著就是降息與政府「大撒幣」的後座力逐漸爆發，灣區、甚至全國各地的房價一路快速上漲。

「我認為這也不能說房子漲價了，應該是錢變薄了。」他認為，無論聯準會或政府數據對於通膨如何解讀，但民眾實際上就是感受物價全方位飛漲，本來就緊俏的灣區房產漲價很是自然，更何況利率變低直接讓購買力提升。而且多數灣區科技公司不但沒有受到疫情影響，還反而營收提高、股價升值，員工荷包滿滿，推進了買房的力度，尤其是獨棟屋（single family）。

「不過，townhouse與condo我覺得是接下來可以關注的點。」Andrew表示，相較於獨棟屋的搶房熱況，公寓與聯排別墅至今倒是沒有很強大的搶房熱潮，一些地區的價錢也就比2018年高點差不太多，還有些區塊算是小幅跌價，如果將利率與通膨考量進去，等於比當時的要價還要來得便宜，疫情來了居家時間變多，大家喜歡大空間是一個因素。

但長遠來看，獨棟房數量只有那麼多，不可能每個人都負擔得起；另方面人總是健忘的，很多人可能忘記灣區塞車的痛苦，或現在還能在家工作（WFH），然而住在方便的地方還是很重要的。

從事房地產業多年的張欣也說，灣區向來一直有很多亞洲來的新移民，而在很多區塊內移民向來是公寓與聯排別墅的主力買家。可是過去一年多因為疫情，感覺上新來灣區工作的畢業生、或者拿工作簽證的移民，都比以往來得少，這或許也是condo市場沒那麼熱絡的原因之一。然而，她也認為在一陣追求獨立房、甚至向「蛋白區」（外圍區）發展的趨勢告一段落後，買氣應該又會回到矽谷的中心地帶。

她舉例，包括中半島許多城市，以及南灣的聖他克拉拉市、北聖荷西、密爾比達、桑尼維爾等地區，一直都有不錯的物件釋出，性價比很高。她認為，房地產市場畢竟最主要看的還是工作機會，而在科技業蓬勃發展的趨勢下，就算有公司確實搬走、有人才移出，但總還是會有新的人才流入，「灣區這裡有史丹福大學、柏克萊加大兩個引擎，加上矽谷的新創生態系統，就算稅制跟政治上不見得完全讓人滿意，但科技聚落的優勢還是不容易被取代。」

在人口持續成長的趨勢下，公共空間的增加使用將是未來的趨勢。（記者李榮／攝影）
在人口持續成長的趨勢下，公共空間的增加使用將是未來的趨勢。（記者李榮／攝影）
雖然公寓與連棟別墅自家空間一般來說較小，但是地產專家認為善用公共設施也不錯，也經...
雖然公寓與連棟別墅自家空間一般來說較小，但是地產專家認為善用公共設施也不錯，也經濟實惠。（記者李榮／攝影）

灣區 疫情 房地產

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