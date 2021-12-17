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變種病毒擔憂減弱 貸款利率略升

張宏

【洛杉磯訊】本周抵押貸款利率比上周略高，之前抵押貸款利率下降，主要是由於擔心新的新冠變種Omicron會造成進一步經濟損失。然而，目前這些擔憂已減弱，投資者再次轉向股票等收益率更高的市場，因此導致利率再次上升。

傳統上，由於聯準會的利率政策（聯邦基金利率）可能影響其未來走勢的思路，金融市場一直對美聯儲的公告很感興趣。考慮到這一點，15日聯準會很可能會宣布，更快結束債券購買計畫，暗示聯準會將自疫情以來首次考慮加息。同時聯準會的宣布時間，適逢每年發布經濟預測的四次會議之一，每個聯準會成員對未來不同時間點的聯邦基金利率，應在那一種適當水平的看法，也會引起市場關注。

專家表示，十年期美國國債收益率從1.38% 升至1.45%，這個數字對抵押貸款利率不利。與其他市場相比，抵押貸款利率通常與特定的國債收益率有關。當投資者購買股票時，他們通常會出售債券。當股票交易指數較低時，可能會發生相反的情況。

然而，專家對目前Omicron持持樂觀謹慎態度，因為該變體的傳播和控制方面如發生進一步惡化，也可能導致利率進一步下降。

利率 聯準會 貸款

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