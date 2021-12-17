缺工、缺材料…內陸房租漲不停 幅度5%至20%

內陸住房出租市場2021年租金調漲成全美熱點。（記者啟鉻／攝影）

南加 內陸帝國地區房市2021年是全美熱點之一，住房租金 上漲幅度也很快。據地產市場資訊顯示，2021年內陸地區是全美租金上漲最熱的地區之一。業內人士表示，由於缺工影響，材料物價上漲，遠距辦公、洛縣及橙縣居民向內陸遷移等因素，導致房東 不得不調漲租金，一般公寓租金調漲幅度在5%至20%，獨立屋租金調漲也在5%至10%。甚至有的房東對房客要增加停車位也要多收費。

河濱市資深地產經紀周克蕙表示，由於缺工嚴重，出租公寓需要維修找工人很不容易，加上生活成本上漲，修理費用也上漲，所有這些因素逼迫房東漲房租。目前兩房一衛浴的公寓，原來月租金是1400元，現在房東對老房客漲租金5%至10%，新房客租金調漲15%至20%。原來房東對於房客需要第二個停車位，往往不會收費，現在在一些停車位緊張社區，房客要增加第二個停車位，需要每個月多交50元至100元。

獨立屋租金也持續調漲，原因包括，先前一些居民在洛杉磯一些地方支付高租金，只能住普通公寓，但同樣租金到了內陸，卻可以租寬敞大屋，且社區功能完善。由於在疫情中允許公司職員遠程辦公，一些家庭就遷移到內陸。在河濱加州大學附近1500平方呎-1700平方呎獨立屋，先前月租金2300元，現在也調漲到月租2600元或2700元。

租金調漲 仍然很搶手

周克蕙說，雖然租金調漲，仍然很搶手。一個租屋資訊發出，就可以收到百個諮詢電話，希望租房的也有30到40個申請。但經過考察後，真正符合租住資格的確不多。原因是這些申請者往往是在其他地方，被房東拒絕的房客。

周克蕙表示，很多申請者由於搬家次數太多、信用分數不夠以及收入不足，房東不敢接受申請，擔心一旦接受所謂「爛房客」，一旦對方無法支付房租，又拒絕搬離，房東與房客就會產生糾紛。有些房東寧可將房子空置，也不敢輕易接受房客。

業內人士認為，老房客因為房租比較能接受，不願輕易搬離，一些原有房客在疫情中因財務困擾無法支付房租，政府有政策，房東也不敢輕易驅趕房客，再加上勞工市場缺工，新房建築速度慢，以及其他種種因素，導致內陸房租上漲很快，成為熱點。

據地產資訊，以公寓為例，2021年南加有大約3萬9000個單位公寓項目開工建設，其中內陸地區就佔6%，大約2400個單位。而這些單位數量公寓仍滿足不了需要。2021年第一季度，內陸公寓平均月租金是1662元，較比上一年同期上漲130元。

還有南加地產投資公司，投入上億元在內陸購買新建公寓及二手公寓，裝修改造後，每單位公寓月租金一般在2400元至3000元左右。有業內專家表示，內陸住房出租市場非常強勁，並持續較長時間。