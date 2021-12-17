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花5年打造中文版Zillow 「有家網站」為華人帶來家的氛圍

記者張宏／洛杉磯報導
南加華人打造中文版的Zillow網站，不僅提供中文房源，且根據華人的找房習慣量身打造學區房的搜索功能，同時還提供各個城市背景資訊和購房知識。從左至右依次是Kevin、Phil和Ocean趙。（受訪者提供）
南加華人打造中文版的Zillow網站，不僅提供中文房源，且根據華人的找房習慣量身打造學區房的搜索功能，同時還提供各個城市背景資訊和購房知識。從左至右依次是Kevin、Phil和Ocean趙。（受訪者提供）

鎖定在北美有置業需求的全球華人買房找房的習慣，南加華人打造中文版的Zillow網站，不僅提供中文房源，且根據華人找房習慣，量身打造學區房搜索功能，同時還提供各城市背景資訊和購房知識。

在艾爾蒙地（El Monte）的辦公室裡，華人Ocean趙與他的兩個合作夥伴Kevin和Phil，在商量15日開始運行的網站封面照片拍攝風格。Ocean表示，他希望封面能突出「有華人的地方就有家」的氛圍感。他們打造的「有家網站」對標是做中文版的Zillow，很多華人早就有意打造中文版Zillow，但技術門檻太高。他們十多人的技術團隊也是歷時四、五年的時間，才完成了網站搭建和細節填充。

他說，他們在美國已有七、八年的房地產數據積累，「有家網站」能實現分鐘級實時更新北美地區華人聚集城市，包括洛杉磯、舊金山、西雅圖、聖地牙哥等多個城市的新房和二手房的房源，未來還會加入奧蘭多和溫哥華房源。他們比其他中文房源網站更新快，房源新；相比老美的房源網站，他們不僅加入了新房房源，還創立學區房搜索功能。華人偏好購買學區房，但往往都要自己去找，很浪費時間，在「有家網站」上，大家可直接按照學校搜房子，學區地圖全部來自官方資料。

對於新移民和來自中國的購房者最大的痛點，是對美國各個城市的情況和房地產市場法規等缺乏了解，網站的資訊百科環節提供各個大小城市的介紹如交通、生活成本、工作機會等，及原創的房地產知識文章等資訊。Kevin表示，網站還提供出租回報率分析、市場分析、房價上漲和租金上漲趨勢，讓華人房主和房東們能對市場一目了然，減少自己搜索的時間。

針對Zillow網站因買賣房屋陷入困境的狀況，Phil表示，「有家網站」和Zillow不同，他們不賣房，只是為房地產經紀和普通購房者提供服務，買家可直接上其網站找經紀，同時也幫助經紀找到客人。他們在全美有4000多名地產經紀的會員儲備，同時在中國也有置業顧問，提供24小時的在線客服。希望在「有家」這個平台能滿足中美兩地華人購房者的需求，打破語言、文化障礙，實現輕鬆放心一站式購房體驗。

華人 學區 房地產

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