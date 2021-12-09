我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

樂立杯疫情商機 創建倉儲運輸業

本報記者／洛杉磯報導
樂立杯執行總裁俞宗明（Lollicup USA CEO Alan Yu ）。（主辦方提供）
樂立杯執行總裁俞宗明（Lollicup USA CEO Alan Yu ）。（主辦方提供）

樂立杯（Lollicup USA）從小店做到美股上市，執行總裁俞宗明（ CEO Alan Yu）7日分享了他在企業經營中摸索出的經驗，他稱疫情初期他曾發現，倉庫將會是一個好的投資專案，港口堵塞讓他看到運輸的重要性，靠敏銳的察覺力和快速的行動力，他購買了倉庫並組建了卡車公司。

俞宗明說，「疫情是個艱難時期，也是一些行業高需求時期，在我們接觸到的客人裏，零售、餐飲、員工量等最大的問題是運輸成本增加，在今年我們送貨過程中，運輸是最大的問題，以前我們運一車貨物可能就幾百塊錢，而今年要幾千，物價在漲，運輸成本也在漲。」

他稱這個時候大家都頂不住壓力，就要跟著市場適時漲價，因為想長期做下去就要隨著市場浮動，而不是別的材料都漲價，你卻想著幫客戶省錢，只有說明情況隨行就市，才能順利過渡。

在貨物運輸方面，他們發現洛杉磯港堵塞時，就想辦法把貨物運到西雅圖，留下西雅圖要用的，剩下的運到洛杉磯，既快又便宜。後來公司又在夏威夷拓展運輸路線，先走中美線運到夏威夷，再轉運到洛杉磯，因為夏威夷線是港口專線，效率高且運費成本低。

他們做運輸就像是在一線的戰士，港口堵塞問題確實不容樂觀，在這期間只能建議有條件的貨櫃走其他港口，前提是需要先找倉庫，卸貨時選擇自動化碼頭卸櫃，而不是貪圖小便宜。

他們建議，需要發貨的廠家提早做準備，現在就可以發明年春季和夏季的貨物，以留出備用時間，而不是像之前提前一兩個月發貨，那樣肯定來不及。關於投資方面，目前選擇買倉庫或買地建倉庫，都是不錯的選擇，運輸業也是剛需。就像小米創始人雷軍說過的：「創業，就是要做一頭站在風口上的豬，風口站對了，豬也可以飛起來。」

洛杉磯港 夏威夷 疫情

上一則

戶外用餐永久化 巴沙迪那市規範中

下一則

疫苗對抗Omicron 至少有50%效力

延伸閱讀

「苦等54天才卸貨」加州塞港嚴重 小公司陷營運困難

「苦等54天才卸貨」加州塞港嚴重 小公司陷營運困難
全美最擁堵高速路段 洛杉磯有四條

全美最擁堵高速路段 洛杉磯有四條
洛市凌晨街頭打劫 洲際酒店外兩人珠寶現金被搶

洛市凌晨街頭打劫 洲際酒店外兩人珠寶現金被搶
華人精打細算抗通膨 愛上倉儲超市購物

華人精打細算抗通膨 愛上倉儲超市購物
洛杉磯塞車嚴重 每人年耗62小時 全美第6

洛杉磯塞車嚴重 每人年耗62小時 全美第6

美西塞港加劇 卸貨要等21天

美西塞港加劇 卸貨要等21天

熱門新聞

銀髮族開心領取退休金。（GettyImages）

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

2021-12-07 11:55
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

許家印二公子洛杉磯豪宅大減價 似為恆大套現　

2021-12-03 16:15
在入室搶劫中喪生的Jacqueline Avant，是Clarence Avant的妻子。（美聯社）

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

2021-12-01 16:07
許家印的二公子許騰鶴名下的房產減價出售。（取自Realtor網站）

救急 許家印公子降價賣豪宅

2021-12-05 02:20
南加兩名華女涉嫌非法情色交易被捕。（警方提供）

南加內陸兩華女涉情色交易被拘

2021-12-05 17:46
洛杉磯市長賈西堤（右起）、警長摩爾呼籲檢討零保釋政策把犯人關進監獄裡。（KTLA）

洛杉磯逮捕14名團夥快閃搶劫嫌犯但全部零保釋

2021-12-03 14:42

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現
輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒
撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣