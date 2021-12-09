樂立杯疫情商機 創建倉儲運輸業

樂立杯執行總裁俞宗明（Lollicup USA CEO Alan Yu ）。（主辦方提供）

樂立杯（Lollicup USA）從小店做到美股上市，執行總裁俞宗明（ CEO Alan Yu）7日分享了他在企業經營中摸索出的經驗，他稱疫情 初期他曾發現，倉庫將會是一個好的投資專案，港口堵塞讓他看到運輸的重要性，靠敏銳的察覺力和快速的行動力，他購買了倉庫並組建了卡車公司。

俞宗明說，「疫情是個艱難時期，也是一些行業高需求時期，在我們接觸到的客人裏，零售、餐飲、員工量等最大的問題是運輸成本增加，在今年我們送貨過程中，運輸是最大的問題，以前我們運一車貨物可能就幾百塊錢，而今年要幾千，物價在漲，運輸成本也在漲。」

他稱這個時候大家都頂不住壓力，就要跟著市場適時漲價，因為想長期做下去就要隨著市場浮動，而不是別的材料都漲價，你卻想著幫客戶省錢，只有說明情況隨行就市，才能順利過渡。

在貨物運輸方面，他們發現洛杉磯港 堵塞時，就想辦法把貨物運到西雅圖，留下西雅圖要用的，剩下的運到洛杉磯，既快又便宜。後來公司又在夏威夷 拓展運輸路線，先走中美線運到夏威夷，再轉運到洛杉磯，因為夏威夷線是港口專線，效率高且運費成本低。

他們做運輸就像是在一線的戰士，港口堵塞問題確實不容樂觀，在這期間只能建議有條件的貨櫃走其他港口，前提是需要先找倉庫，卸貨時選擇自動化碼頭卸櫃，而不是貪圖小便宜。

他們建議，需要發貨的廠家提早做準備，現在就可以發明年春季和夏季的貨物，以留出備用時間，而不是像之前提前一兩個月發貨，那樣肯定來不及。關於投資方面，目前選擇買倉庫或買地建倉庫，都是不錯的選擇，運輸業也是剛需。就像小米創始人雷軍說過的：「創業，就是要做一頭站在風口上的豬，風口站對了，豬也可以飛起來。」