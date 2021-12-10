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普安那公園城市屋建案 生活機能便利 售價70萬起

記者啟鉻／普安那公園市報導
普安那公園市Magnolia Square新建案外觀效果圖。（建商提供）
普安那公園市Magnolia Square新建案外觀效果圖。（建商提供）

南加橙縣普安那公園市（Buena Park）是一座旅遊城市，而Buena在西班牙語意思是「Good」市區位於橙縣西北。該市近期開發的新建案、聯排城市屋Magnolia Square，中文意思是「木蘭花廣場」。該建案為三層，價位在70餘萬元至80多萬元。

普安那公園市Magnolia Square新建案廚房效果圖。（建商提供）
普安那公園市Magnolia Square新建案廚房效果圖。（建商提供）

新建案「木蘭花廣場」位於：8923 Orangethope Ave.，Buena Park臨近一個加油站，在Orangethope街和Mognolia路交匯處，交通位置便利。南部及東部都有商業區，面南是91號、5號等公路交匯樞紐，通行快捷。北部是一所高中，地理位置很有優勢。

普安那公園市Magnolia Square新建案客廳效果圖。（建商提供）
普安那公園市Magnolia Square新建案客廳效果圖。（建商提供）

新建案共有四款屋型，面積1432平方呎至1844平方呎，擬在建設。最低價位的房型，價格70萬4880元，2居室2.5衛浴2車位車庫，面積1432平方呎。最高價位82萬9880元，4居室3.5衛浴，面積1844平方呎。從住宅面積看，比較適合工薪家庭或與有上學子女的家庭居住。

以價格79萬8880元的屋型為例，4居室3.5衛浴2車位車庫，面積1778平方呎。一層門廊進入，左側是長輩房，擁有獨立衛浴設施及掛衣間，向裡走就是車庫，右側是通向二樓樓梯。二樓是廚房、就餐區及家人公共活動區，二樓有陽台，及共享衛生間，還有一間是提供洗衣烘乾間。進入三樓，就是居住區，包括擁有獨立衛浴、步入式掛衣間的主臥室。還有另外兩間次臥，共享一個衛浴間。

普安那公園市Magnolia Square新建案廚房效果圖。（建商提供）
普安那公園市Magnolia Square新建案廚房效果圖。（建商提供）

從整個三層樓布局看，設計者考慮到長輩需要，在一樓設了一間獨立間，二樓提供家庭成員聚會及就餐，三樓則是起居區。功能簡單明瞭，很適合老少三代一家人的夫婦家庭居住。即使沒有長輩，一樓的房間也可提供來訪者或保母使用。至於僅有3居室，設計者就省去了一樓獨立長輩屋，其它設施配備大體相同。

普安那公園市Magnolia Square新建案臥室效果圖。（建商提供）
普安那公園市Magnolia Square新建案臥室效果圖。（建商提供）

「木蘭花廣場」建案位於普安那公園學區和富樂頓聯合學區，附近有高中和小學。據建商資訊，該建案在通往91號及5號公路非常便利位置，市區有39號公路貫穿，可以步行到普安那公園高中，以及附近社區公園，很短車程到Disneyland以及Knott's Berry Farm等旅遊景區。

普安那公園市Magnolia Square新建案臥室效果圖。（建商提供）
普安那公園市Magnolia Square新建案臥室效果圖。（建商提供）

但華人需要考慮到是，周邊交通繁忙，比較熱鬧但未必很安靜。有興趣者可致電888-434-5143，暸解相關產業稅和HOA收費事宜。

普安那公園正式建市於1953年1月27日，目前市區居民有近十萬人，是南加旅遊城市之一。居民族裔以白人為主，亞裔居民比例近30%。

普安那公園市Magnolia Square新建案起居室效果圖。（建商提供）
普安那公園市Magnolia Square新建案起居室效果圖。（建商提供）

南加 學區 橙縣

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