河濱門尼菲市大型集合公寓 1.56億售出

圖為門尼菲市Artesa集合公寓一景。（官網臉書）

繼日前內陸帝國多棟集合公寓以高價交易後，河濱縣門尼菲市（Menifee）一棟330個單位的大型集合公寓，以1億5600萬元售出。這項交易在近期內陸諸多公寓出售項目中，也屬於不多見的大筆投資 。

這棟公寓名為Artesa，位於門尼菲市中心區，於2020年2月面向公眾，共有330個單位，買家是位於聖地牙哥 的物業投資管理公司MG Properties Group。這是一家在美西從事公寓開發、整修及管理的集團公司，宗旨是在好的社區豐富生活品味，不僅提供居民良好生活品質，還為投資者獲得最佳回報，以及為員工提供工作崗位。

據MBK地產公司表示，這棟集合公寓平均每月簽訂40個租約，根據相關資訊，租金每單位2466元至3073元不等。Artesa擁有37棟二層至三層步行式建築，包括八個開放式概念平面設計。有一居室、二居室和三居室，面積從820平方呎至1322平方呎不等。

據MG Properties Group創始人兼執行總裁格林伯曼（Mark Gleiberman）表示，南加內陸帝國（Inland Empire）擁有全美最強公寓基礎設施，公司很高興能在這裡大筆投資。並於MBK地產公司完成這筆交易。也相信所投資的集合公寓能受到居民歡迎。據稱，Artesa集合公寓是該公司在內陸所投資的第11個物業。

在此交易之前，河濱縣莫瑞諾谷市集合公寓Sorelle Apartments，被聖地牙哥地產投資公司Tower16 Capital Partners購得，售價8500萬元。該投資公司至今從內陸購得公寓物業已經達七個，投資超過1000個單位。

集合公寓Sorelle Apartments，位於莫瑞諾谷市區，地址：12159 Calle Sombra，設施包括健身 中心、遊樂場及兩個公共泳池。買家表示，會斥資500萬元對公寓改裝整修，升級部分包括公寓現代化改造、對公共區域及周邊環境美化、室內設施整修，這部分包括泳池、BBQ區、休閒座椅及戶外遊戲區等。

Tower16 Capital Partners投資公司2021年初以來，已經在莫瑞諾谷市總計購得三棟集合公寓，另外兩棟集合公寓購買總額1億720萬元，其中Sienna Point集合公寓，共有384個單位，另一處Heacock Park Apartments共有120個單位。三棟集合公寓購買總額近兩億元。